استشهاد 8 فلسطينيين في قصف إسرائيلي غربي دير البلح وسط قطاع غزة

قال التلفزيون الفلسطيني، الإثنين، إن قصفاً إسرائيلياً قتل 8 فلسطينيين غربي دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفاد التليفزيون، في وقت سابق، بأن قصفاً متواصلاً استهدف وسط قطاع غزة. وقالت وسائل إعلام فلسطينية، في وقت متأخر الأحد، إن غارات إسرائيلية استهدفت مخيم دير البلح وسط القطاع.

من جانب آخر، قال أسامة حمدان، القيادي في حركة "حماس"، الأحد، إن القوات الإسرائيلية انسحبت من المنطقة الشمالية في قطاع غزة وبقيت فقط في الأطراف الغربية منها.

وأضاف حمدان، خلال مؤتمر صحافي في بيروت: "قواتنا في شمال غزة بخير وموجودة في مواقعها"، وذلك تعليقاً على إعلان الجيش الإسرائيلي، السبت، إكمال تفكيك ما قال إنه "الهيكل العسكري" لحماس بشمال القطاع.

وذكر القيادي في حماس أن 7 ألوية إسرائيلية تقاتل في خان يونس بجنوب القطاع "ولم تتمكن من تحقيق أي إنجاز على الأرض حتى الآن".