جولدن جلوب.. كيليان مورفي وإيما ستون الأفضل تمثيليا في السينما

حصل كيليان مورفي بطل فيلم Oppenheimer على جائزة جولدن جلوب أفضل ممثل فيما حصدت إيما ستون جائزة أفضل ممثلة عنفيلمها Poor Things.

وتفوق فيلم Oppenheimer في جوائز جولدن جلوب وحصد كريستوفر نولان جائزة أفضل مخرج متفوقا على باربي الذي حصد جائزةشباك التذاكر التي تقدم لأول مرة بعد حصده أكثر من مليار دولار بشكل سريع في السينمات.

يقام الليلة حفل توزيع جوائز جولدن جلوب السنوي في نسختها ال ٨١ لتكريم أفضل الأعمال السينمائية والتلفزيونية بعد إعلان قوائم الترشيحات في ديسمبر الماضي.





ومن بين مقدمي جوائز الفئات في حفل الليلة كل كم أوبرا وينفري، ومات ديمون، وجاريد ليتو، ودوا ليبا، وبن أفليك، ودانييل كالويا، وأنجيلاباسيت، وفلورنس بيو وغيرهم.

ومن بين المرشحين في الحفل الذي سيذاع عبر شاشة cbs الذي سيقام في لوس أنجلوس على مستوى الأفلام Killers of the Flower Moon وPoor Things وPast Lives.

كما تم ترشيح Succession وThe Crown وThe Last of Us في فئات المسلسلات، ويتم بثه مباشرة من فندق بيفرلي هيلتون في كاليفورنيا.

حصل فيلم Killers of the Flower Moon للمخرج مارتن سكورسيزي، على ٧ ترشيحات والذي يدور حول أفراد من قبيلة أوسيدج قُتلوابوحشية في عشرينيات القرن الماضي عندما حاول المستوطنون البيض الانتقال إلى أراضيهم، مدفوعين بالجشع على النفط.

وتم ترشيح فيلم Poor Things أيضًا في سبع فئات. يقتبس يورجوس لانثيموس من الرواية التي تحمل نفس الاسم، حيث تلعب إيما ستوندور طفلة تم زرع دماغها في جسد امرأة بالغة، وتذهب في مغامرة لاكتشاف الذات في جميع أنحاء العالم.