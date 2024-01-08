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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

زينة تقلق جمهورها بعد نجاح فيلم الإسكندراني

صدى البلد

شاركت الفنانة زينة، صورة عبر ستوري حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلقت: “وقعت واقعة مزيكا الحمد لله قدر الله وما شاء فعل”. 

واحتفل أبطال فيلم "الإسكندراني" بالعرض الخاص والأول له مساء أمس، في إحدى مولات ٦ أكتوبر بحضور أبطاله زينة وأحمد العوضي والمخرج خالد يوسف.

تزاحم الجمهور حول الفنان أحمد العوضي في العرض الخاص لمحاولة التقاط الصور معه، فيما غابت ياسمين عبد العزيز عن الحضور لوعكة صحية.

ويعتبر فيلم الإسكندراني أول عمل سينمائي من بطولة الفنان أحمد العوضي، لذلك يترقب طرحه العديد من جمهور الفنان، لرؤيته سينمائيًا بعدما تألق  دراميًا خلال السنوات الماضية في مواسم رمضان بشخصيات الخديوي والكوماندا وغيرهم.

يشارك في فيلم الإسكندراني بجانب الفنان أحمد العوضي والفنانة زينة، مجموعة كبيرة من الفنانين، أبرزهم: بيومي فؤاد، حسين فهمي، عصام السقا، صلاح عبد الله،  وغيرهم، والعمل بقيادة المخرج خالد يوسف، ومن تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

أبطال فيلم الإسكندراني أحمد العوضى الفنانة زينة موقع التواصل الاجتماعي انستجرام فيلم الاسكندرانى

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