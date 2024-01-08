مستقبل وطن بالبحر الأحمر يوزع هدايا الرئيس على الأطفال بمناسبة عيد الميلاد

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة البحر الأحمر، مبادرة لتوزيع "هدية الرئيس" على الأطفال بمناسبة الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد، حيث قدم الحزب الأعلام و الورود والحلوى للأطفال والمارة خارج وداخل الكنائس وسط أجواء من البهجة والسعادة من المحتفلين.

خلال الفعالية تم توزيع الهدايا والألعاب على الأطفال والمواطنين في مدن الغردقة، ورأس غارب، تحت رعاية أمانة العمل الجماهيرى.

وقال محمد الخريشي، أمين العمل الجماهيرى بالمحافظة، إن الأطفال استقبلوا «هدية الرئيس» بكنيسة الغردقة بترحاب، حيث تنوعت ردود أفعال الأطفال والمواطنين على شباب الحزب الذين قدموا الهدايا لهم مع نقل تهنئة الرئيس السيسي لهم بعيد الميلاد المجيد وسط جو من الفرحة والسرور.