رئيس مدينة رأس غارب يتفقد أعمال رصف الطرق في منطقة الشباب

تابع رئيس مدينة رأس غارب، ممدوح نديم، تنفيذ خطة رصف الطرق في مختلف قطاعات المدينة، بهدف ضمان سهولة سير الأعمال والتحقق من التقدم المحقق في تنفيذ خطة الرصف.

في إطار هذه المتابعة، تم اليوم الأحد، مراقبة عمليات إحلال وتجديد الأرصفة على شارع قناة السويس، إلى جانب استعراض تجهيز الطرق وتركيب البردورات في شوارع منطقة الشباب.

وشملت الأعمال أيضًا تركيب الإنترلوك في شوارع منطقة عمارات ال 253، وبدء عمليات تركيب البردورات الجديدة على شارع قناة السويس. كما تم التحضير لأعمال إنشاء الأرصفة في شوارع عمارات 186 بمنطقة الصحراوية.

يأتي هذا في إطار الجهود المستمرة لتحسين بنية الطرق ورفع مستوى الخدمات في المنطقة، حيث يسعى رئيس المدينة لضمان تحقيق أقصى استفادة من أعمال الرصف لتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وتُعزز هذه الجهود من خلال تحسين مستوى التنظيم والجودة في تنفيذ الأعمال البنية التحتية، مع التركيز على السيو الفعّال والظهور الأمثل على محركات البحث، بهدف تعزيز الوعي بمشروعات تطوير المدينة.