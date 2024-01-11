عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بـ 4000 جنيه.. أحدث موبايل موتورولا يقهر سامسونج 

ب 4000 جنيه..أحدث
ب 4000 جنيه..أحدث موبايل موتورولا يقهر سامسونج 

أطلقت موتورولا Motorola أول منتجاتها لعام 2024 في الهند. الجهاز، الذي يُسمى رسميًا Moto G34 5G، هو هاتف ذكي اقتصادي مع شبكة 5G.

تم إطلاقه رسميًا في الصين قبل عيد الميلاد. والهند هي أول سوق دولية تستقبل هذا الهاتف.

دعونا نلقي نظرة على ميزات هذا الهاتف إلى جانب تفاصيل سعره وتوفره.

 

تصميم مميز ومقاوم للماء:

 

يتميز Moto G34 5G ببنية بلاستيكية مثل معظم الهواتف الذكية الاقتصادية. ولكن أحد ألوانه يأتي بتصميم جلدي نباتي أنيق على الظهر. كما أنه حاصل على تصنيف IP52 لمقاومة الرذاذ.

 

شاشة سلسة وعالية التحديث:

 

يعتمد الجهاز على شاشة مثقوبة مقاس 6.5 بوصة. اللوحة توفر دقة HD + (1600 × 720 بكسل) ومعدل تحديث 120 هرتز.

 

قوة معالج مناسبة:

 

يعمل الهاتف بمعالج Qualcomm Snapdragon 695 SoC. يقترن المعالج مع ذاكرة LPDDR4x RAM وتخزين UFS 2.2. أما بالنسبة لنظام التشغيل، فهو يستخدم أحدث إصدار من Android 14.

 

كاميرات جيدة لالتقاط اللحظات الجميلة:

 

يتمتع الهاتف بإعداد كاميرا ثنائية على الظهر تشتمل على مستشعر أساسي 50 ميجابكسل ومستشعر ماكرو 2 ميجابكسل. في المقدمة، يحتوي على كاميرا سيلفي 16 ميجابكسل.

ب 4000 جنيه..أحدث موبايل موتورولا يقهر سامسونج 

ميزات إضافية مفيدة:

 

تشمل الميزات الأخرى للسماعة مكبرات صوت ستيريو ثنائية مدعومة بتقنية Dolby Atmos، وفتحة بطاقة microSD، ومقبس سماعة رأس 3.5 مم، ووظيفة Ready For (فقط في إصدار 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي).

أخيرًا، يستمد الهاتف الطاقة من بطارية 5000mAh ويدعم الشحن بقوة 18 وات.

 

سعر Moto G34 5G:

 

يتوفر Motorola Moto G34 5G في تكوينين للذاكرة كما يلي:

4GB + 128GB - (~ 130 دولارًا أمريكيًا) أي حوالي 4000 جنيه مصري و 8GB + 128GB -   (~ 145 دولارًا أمريكيًا) يتوفر الهاتف إما باللون الأزرق الجليدي أو الأسود الفحمي أو الأخضر البحري (جلد نباتي). سيكون متاحًا للشراء اعتبارًا من 17 يناير عبر Flipkart والمتاجر الرئيسية.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|تراجع جديد في أسعار الذهب بسبب شهادات الـ27%..وعيار 21 الآن مفاجأة

نزلت 10 جنيهات |هبوط فى أسعار الدواجن بالبورصة اليوم الخميس

خريطة سقوط الأمطار الساعات المقبلة| منخفض جوي وانخفاض الحرارة

كأنه مايوه.. ميريام فارس تظهر بفستان في آخر حفلاتها

شوبير يفجر مفاجأة بشأن الخطيب.. تفاصيل

برد طوبة.. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح تضرب مصر خلال الساعات المقبلة

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

أهم دعاء في هذه الأيام.. ردده مهما كان وضعك المادي أو الاجتماعي

موضوعات متعلقة

بعد تحريك أسعار الباقات.. طريقة سحرية لفتح أي تطبيق بدون نت

سامسونج تكشف عن تشكيلة جديدة للشاشات القابلة للطي .. مع افتتاح معرض CES للإلكترونيات الاستهلاكية

فلوسه حلال.. iPhone يسقط سليما بدون خدش من طائرة

Oppo تطلق هاتفها الجديد بأقوى كاميرا ومعالج وأحسن سعر 

الذكاء الاصطناعي يهيمن على أكبر مؤتمر سنوي للتكنولوجيا..ما الذي تتوقعه من CES 2024؟

أرخص موبايل سامسونج قيمة مقابل سعر

مع زيادة أسعار الإنترنت.. إزاي تحمي الواي فاي بتاعك من إنه يتسرق

أفضل هاتف Oppo للطبقة المتوسطة بسعر رمزي

ترشيحاتنا

سياسات «انتحارية».. الألمان يتمردون بعد تدمير إدارة بايدن مصدر برلين الرئيسي للغاز

وزير خارجية العراق: مفاوضات سحب القوات الأمريكية من البلاد ستبدأ قريبا

أمير توفيق كلمني.. دونجا يكشف عن مفاوضات الأهلي معه

بعد جعفر العمدة.. محمد رمضان يصدم الجمهور بقرار مفاجئ

الجماهير هتتغنى باسمه.. مجدي عبد الغني يعلن مفاجأة بشأن رمضان صبحي والعودة لـ الأهلي

اسم وجنسية المنفذ.. إيران تعلن تفاصيل العملية الإرهابية في كرمان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوف شولدر.. نور الزاهد تبرز جمالها في أحدث ظهور| شاهد

تفقد السيطرة .. مقطع فيديو لفتاة شابة يشعل غضب السوشيال ميديا

فرو وملابس جذابة.. ياسمين صبري تبهر متابعيها بأحدث إطلالة| شاهد

أسرة أسترالية تتعرض لصدمة مروعة لوجود كائن غير متوقع في المنزل|تفاصيل كاملة

فيديو

حقيقة زواج ملك قورة ورد فعل والدتها.. فيديو

فيديو لسيدة أمريكية تتعرّض للعنصرية يثير ضجة عبر السوشيال ميديا.. شاهد

بـ«تاتو» أمام الكعبة.. زوجة المخرج مجدي الهواري تثير الجدل أثناء أدائها العُمرة|فيديوجراف

وفاء عامر تعتذر عن عدم المشاركة في مسلسل أولاد الحاج متولي..اعرف السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: من القلب أدعو

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: سحر اللغة العربية في التربية

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: عقدة آبى أحمد..النيل والبحر

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: المادة ٩٩ بالفيتو أسقطت هيئة الأمم المتحدة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: العالم.. بتوقيت غزة!

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: هل يتم إجبار إسرائيل على وقف المذاب.ح فى غزة بالقوة !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى يطيح بنتنياهو وبايدن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: من أنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ