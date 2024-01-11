بـ 4000 جنيه.. أحدث موبايل موتورولا يقهر سامسونج 

أطلقت موتورولا Motorola أول منتجاتها لعام 2024 في الهند. الجهاز، الذي يُسمى رسميًا Moto G34 5G، هو هاتف ذكي اقتصادي مع شبكة 5G.

تم إطلاقه رسميًا في الصين قبل عيد الميلاد. والهند هي أول سوق دولية تستقبل هذا الهاتف.

دعونا نلقي نظرة على ميزات هذا الهاتف إلى جانب تفاصيل سعره وتوفره.

تصميم مميز ومقاوم للماء:

يتميز Moto G34 5G ببنية بلاستيكية مثل معظم الهواتف الذكية الاقتصادية. ولكن أحد ألوانه يأتي بتصميم جلدي نباتي أنيق على الظهر. كما أنه حاصل على تصنيف IP52 لمقاومة الرذاذ.

شاشة سلسة وعالية التحديث:

يعتمد الجهاز على شاشة مثقوبة مقاس 6.5 بوصة. اللوحة توفر دقة HD + (1600 × 720 بكسل) ومعدل تحديث 120 هرتز.

قوة معالج مناسبة:

يعمل الهاتف بمعالج Qualcomm Snapdragon 695 SoC. يقترن المعالج مع ذاكرة LPDDR4x RAM وتخزين UFS 2.2. أما بالنسبة لنظام التشغيل، فهو يستخدم أحدث إصدار من Android 14.

كاميرات جيدة لالتقاط اللحظات الجميلة:

يتمتع الهاتف بإعداد كاميرا ثنائية على الظهر تشتمل على مستشعر أساسي 50 ميجابكسل ومستشعر ماكرو 2 ميجابكسل. في المقدمة، يحتوي على كاميرا سيلفي 16 ميجابكسل.

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ميزات إضافية مفيدة:

تشمل الميزات الأخرى للسماعة مكبرات صوت ستيريو ثنائية مدعومة بتقنية Dolby Atmos، وفتحة بطاقة microSD، ومقبس سماعة رأس 3.5 مم، ووظيفة Ready For (فقط في إصدار 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي).

أخيرًا، يستمد الهاتف الطاقة من بطارية 5000mAh ويدعم الشحن بقوة 18 وات.

سعر Moto G34 5G:

يتوفر Motorola Moto G34 5G في تكوينين للذاكرة كما يلي:

4GB + 128GB - (~ 130 دولارًا أمريكيًا) أي حوالي 4000 جنيه مصري و 8GB + 128GB - (~ 145 دولارًا أمريكيًا) يتوفر الهاتف إما باللون الأزرق الجليدي أو الأسود الفحمي أو الأخضر البحري (جلد نباتي). سيكون متاحًا للشراء اعتبارًا من 17 يناير عبر Flipkart والمتاجر الرئيسية.