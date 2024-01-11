دعاء دخول شهر رجب.. 5 ليال لا ترد فيهن الدعاء منها غرته

دعاء دخول شهر رجب مستجاب ومستحب فهناك أوقات الدعاء فيها مستجاب منها ليلة الجمعة وأول ليلة من شهر رجب أي دعوة فيهما مستجاب وورد حديث نبوي في هذا الأمر، عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: "خَمْسُ لَيَالٍ لَا يُرَدُّ فِيهِنَّ الدُّعَاءُ: لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ، وَأَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبَ، وَلَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، وَلَيْلَةُ الْعِيدِ، وَلَيْلَةُ النَّحْرِ". رواه البيهقى فى "شعب الإيمان ، ودعاء دخول شهر رجب يستحب أن نقول فيه اللهم بارك لنا فى رجب وشعبان وبلغنا رمضان، اللهم سلمنا الى رمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا يا أرحم الراحمين، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين".

ويستحب أيضًا أن نقول في دعاء دخول شهر رجب اللهم إني أسألك في هذه الليلة الأولى من شهرك الحرام من الخير كله ما تطمئن به قلوبنا، وأرجوك غفرانا للذنوب ينقيها من كل إثم، وارزقنا ثواب صيام أيامه وقيام لياليه.

-يا رب لك الحمد أن أحييتنا فشهدنا هلال شهر آخر من أشهرك الحرم، فاللهم بلغنا رمضان وارزقنا زيارة بيتك فيه، ولا تخرجنا منه إلا وأنت راض عنا.

-اللهم ارزقنا في رجب بعمل يرضيك عنا ولا تدع فيه من ذنوبنا شيء إلا غفرته واحفظنا من كل سوء كما حفظت نبيك ورسالته.

-اللهم بحق شهرك الحرام اقضِ حوائج المحتاجين وتقبل منا التوبة فيه وأعنا على ذكرك وصومه اللهم اسعدنا سعادتين الدنيا بخيرها والجنة بفردوسها، اللهم أرزقني راحة البال وهدوء النفس وسكينة الروح وطمأنينة القلب يا رب وحدك تعلم ما في داخلي اشرح لي صدري ويسر لي أمري.

- اللهم يا من تملك حوائج السائلين وتعلم ضمائر الصامتين ارزقنا السعادة وراحة البال والصحة والعافية وغفران الذنوب.

اللهم إني أسألك راحة تزيل بها متاعبي ومغفرة تمحو بها ذنوبي وانشراحا يذهب معه ضيق صدري صباح السعادة وراحه البال.

- لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلى العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، وقراءة اية الكرسي اللّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.

دعاء شهر رجب

هل ورد في السنة النبوية دعاء شهر رجب ، سؤال يشغل بال الكثيرين، فهو شهر من الأشهر الحرم ورد فيه أحاديث نبوية شريفة وحدثت فيه معجزة كبرى وهي الإسراء والمعراج، ودعاء شهر رجب ورد حديث شريف عنه في استحباب الدعاء في أول ليلة من شهر رجب ، كما أن الدعاء مستحب ومقبول في كل الأوقات.

ونقول في دعاء شهر رجب اللهم ارزقنا في رجب بعمل يرضيك عنا ولا تدع فيه من ذنوبنا شيء إلا غفرته واحفظنا من كل سوء كما حفظت نبيك ورسالته.

-اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا وعجزت بها حيلتنا وقل بها صبرنا

- اللهمَّ اجعل القرآن نورًا لقلوبنا، وسببًا في ذهاب حزننا، وجلاء همّنا، يا مفرِّج الهموم. اللهمَّ فرِّج عنَّا ما أهمَّنا وما أغمَّنا، اللهمَّ زدنا ولا تنقصنا.

-اللهمَّ لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم رب السموات السبع ورب الأرض، ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته.

-اللّهم إنّك لا تحمّل نفسًا فوق طاقتها فلا تحملني من كرب الحياة ما لا طاقة لي به وباعد بيني وبين مصائب الدنيا كما باعدت بين المشرق والمغرب، يا فارج الهمّ ويا كاشف الغمّ فرّج همي ويسرّ أمري، وأرحم ضعفي وقلة حيلتي وارزقني من حيث لا أحتسب يا رب العالمين، يا ودود يا كريم يا جبار السماوات والأرض يا هادي القلوب اهدي قلبي.

- اللهمَّ ارزقنا راحة البال، وهدوء النَّفس، وسكينة الرُّوح، واجعل في قلبنا نورًا، وفي سمعنا نورًا يا الله.

-الْلَّهُم إرْزُقْنِي الْرِّضَى وَرَاحَة الْبَال، الْلَّهُمَّ لاتكسّرِ لِيَ ظُهْرًَا وَلاتُصَعبُ لِيَ حَاجَةٌ وَلا تعْظّمْ عَلَيَّ أَمْرًا، الْلَّهُمَّ لاتَحَنِيّ لِيَ قَامَة وَلا تَكْشِفْ لِيَ سِترَا وَلا تُفْضّحُ لِيَ سَرَّا.

-اللهم يا مُسهل الشُديد ويا ملُينَ الحديد ويا منجز الوُعيد، ۉيا منّ هوُ كل يوُمَ في أمر جديُد، أخرجني منّ حلُق الضُيق إلى أوسع الطُريَق، بك أدِفع مآْ لا أطيُق، ولا حوُل ولا قوُة إلا بالله العليً العظُيم.

- يا حي يا قيوم، يا نور يا قدوس، يا حي يا الله يا رحمن اغفر لي الذنوب التي تحل النقم، واغفر لي الذنوب التي تُورث الندم، واغفر لي الذنوب التي تحبس القِسم، واغفر لي الذنوب التي تهتِك العِصم، واغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء، واغفر لي الذنوب التي تُعجّل الفناء، واغفر لي الذنوب التي ترد الدعاء، واغفر لي الذنوب التي تمسك غيث السماء، واغفر لي الذنوب التي تُظلم الهواء، واغفر لي الذنوب التي تكشِف الغِطاء

الدعاء في أول ليلة من شهر رجب

الدعاء في أول ليلة من شهر رجب مستجاب احرص على أن تكثر من الأدعية في هذه الليلة وأن تدعوا الله بما تريد ، كما أن الدعاء في أول ليلة من شهر رجب أوصانا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرص عليها وادعو بما شئت فباب الله مفتوح ، اللهم بحق شهرك الحرام اقض حوائج المحتاجين وتقبل منا التوبة فيه وأعنا على ذكرك وصومه وكل ما يرضيك عنا وفيه صلاح أحوالنا.

ومن أمثلة الدعاء في أول ليلة من شهر رجب يا ملك الملوك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فاجعل لنا في بداية شهرك الحرام من كل هم فرجا ومن كل هم مخرجا أنت القادر على كل شيء.

-اللهمَّ فرِّج عنَّا ما أهمَّنا وما أغمَّنا، اللهمَّ زدنا ولا تنقصنا

-اللهمَّ لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم رب السموات السبع ورب الأرض، ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته.

- اللهم اعوذ بك من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

-اللهم إني أعوذ بك من الهم، والحزن، والعجز، والكسل، والبخل، والجبن.

-اللهم إني أعوذ بك من ضلع الدين، وغلبة الرجال.

- يا فارج الهمّ ويا كاشف الغمّ فرّج همي ويسرّ أمري، وأرحم ضعفي وقلة حيلتي وارزقني من حيث لا أحتسب يارب العالمين.

- يا ودود يا كريم يا جبار السماوات والأرض يا هادي القلوب اهدي قلبي.

- لا إله إلا الله الحليم الكريم .. لا إله إلا الله العلى العظيم

- لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم

-ربيُّ إنيّ أسّألك أنّ تريحَ قلبيّ وفكريّ وأنّ تصرفَ عنَّي شتاتّ العقل والتفكير

- اللهمَّ ارزقنا راحة البال، وهدوء النَّفس، وسكينة الرُّوح، واجعل في قلبنا نورًا، وفي سمعنا نورًا يا الله.

- ربَّي إنّ فيَ قلبيّ أمَورًا لا يعرفها سِواك فحققها ليَ يآ رحيمّ..

-ربي كنّ معيُّ فيّ أصَعبّ الظروف وأرينيّ عجائب قدرّتك فيّ أصعبُ الأيام.