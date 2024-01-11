أسود جريء.. دينا الشربيني تثير الجدل في أحدث ظهور| شاهد

تداول رواد السوشيال ميديا، صورا جديدة للفنانة دينا الشربيني، على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بإطلالة أنيقة ولافتة.

وأطلت دينا الشربيني، مرتديه بنطال كلاسيك باللون الأسود، ونسقت معه توب ستان، وجاكيت أنيق باللون الأسود أيضا؛ ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت دينا الشربيني في المكياج، على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، مع اختيار اللون البيج اللامع للشفاه.

كما اختارت دينا الشربيني، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.