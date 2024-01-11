أخبار الفن| شقيق شيرين عبد الوهاب يحرر محضرا ضد «أخته الوهمية».. زوجة مجدي الهواري تثير الجدل بصورة أمام الكعبة

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها في السطور التالية..



كشف الفنان أشرف عبد الباقى تفاصيل شخصيته التى يقدمها فى مسلسل جولة أخيرة مع الفنان أحمد السقا.



ونشر أشرف عبد الباقى صورة من المسلسل والمفترض عرضه على منصة أمازون يوم 25 يناير الحالي، وكشف عن تفاصيل شخصيته بالمسلسل، مؤكدا أنه يجسد دور المدرب تامبي، وهو المدرب الخاص لأحمد السقا والذي يلعب شخصية ملاكم فى رياضة الـ MMA.

طرح المطرب الشعبي حكيم أغنيته الجديدة التي تحمل اسم الموضة السنة دي، وذلك بعد نجاح أغنية واحد بس التي طرحها قبل 4 أشهر.

ونشر حكيم على حسابه الرسمي على إنستجرام مقطع فيديو من أغنيته الجديدة، معلقًا: خلصت خلاص الجدعنة ومبقتش موضة.. دلوقتي غل ونفسنة على نية سودة.

شارك الفنان محمد منير، صورة تجمعه بالفنان حكيم عبر حسابه على منصة أكس تويتر سابقاً.

بدأت المطربة جنات مؤخرا تصوير أغنيتين جديدتين فى لبنان، وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققته بأحدث أغانيها الشمخ الجواني التى طرحت مع احتفالات العام الجديد.

جنات تصور الأغنيتين على مدار الأسبوع الحالى على أن تعود إلى القاهرة الأسبوع المقبل.

وأكدت جنات فى تصريحات خاصة لصدى البلد أنها تحضر مفاجأة للجمهور بهذه الأغاني، حيث تقدم من خلالهم مواضيع مختلفة تماما عن أى أغاني قدمتها من قبل متمنية أن تنال اعجاب الجمهور.



علقت روتانا سليم خطيبة الفنان محمد العمروسي على ارتباطه بالفنانة مى فاروق من خلال حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت روتانا سليم: "ياريت محدش يبعتلي ويسألني تاني عن موضوع ارتباط خطيبي السابق الفنان محمد العمروسي أنا كتبت ع صفحتي قبل كده اننا انفصلنا وربنا يكتب الخير للجميع.

أعلنت الشركة المنتجة لفيلم "مقسوم"، انضمام النجمة نانسي عجرم لفريق عمل الفيلم من خلال غناءها للأغاني الدعائية للفيلم، والتي سيتم طرحها بالتزامن مع الفيلم المقرر عرضه يوم 18 يناير 2024

ويضم الفيلم عددا من الأغنيات الأولى تحت اسم "مقسوم" كلمات تامر مهدي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع coolpix boy والثانية "قلبي يا محتاس" كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت.

أثارت مصممة الأزياء دنيا عبد المعبود زوجة المخرج مجدي الهواري، الجدل على صفحات التواصل الاجتماعي؛ بعد ظهورها فى الحرم المكي خلال أدائها مناسك العمرة، وعلى يديها «تاتو» وبـ«أظافر صناعية».

الصور التى تداولها عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أسفرت عن حالة من الجدل بين مؤيد ومعارض لهذه الإطلالة، خاصة وأنها فى الحرم المكي.

بدأ الفنان ماجد المصري، تصوير أولى مشاهد مسلسله الجديد والمفترض أن يخوض به موسم رمضان القادم ويحمل اسم زوجة واحدة لا تكفى.

المسلسل يضم كل من هدى حسين وفاطمة الصفى ونور الغندور ومن إخراج على العلى وتأليف هبة مشارى حمادة ومن المفترض أن يتم عرضه على عدد من قنوات الخليج.



أعلن محمد عبد الوهاب شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب مقاضاة فتاة تزعم بأنها شقيقتهما.

وكتب محمد عبد الوهاب، منشورًا، عبر حسابه الشخصي بموقع “فيس بوك”، قال فيه: “حسبي الله ونعم الوكيل.. أهو زي ما أنتوا شايفين كده.. ناس مريضة وحقودة ومقرفة وغلاوية.. وبلاوي بتتحدف علينا.. وناس أقسم بالله ولا لينا علاقة بيهم.. مستنقع قذارة”.