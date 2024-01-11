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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال لقائه "إنقاذ الطفولة الدولية"..محافظ المنيا يؤكد اهتمام القيادة السياسية بقضايا الطفل

محافظ المنيا خلال
محافظ المنيا خلال الاجتماع

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن القيادة السياسية تولى الاهتمام بقضايا الطفل من خلال تخصيص العديد من المشروعات والبرامج التي تتبنى حقوقهم بهدف الارتقاء بمستوى الرعاية والعناية والمتابعة لشئون الطفل وتنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية لتقديم الدعم اللازم في شتى المجالات والعمل على تلبية كل الاحتياجات للنمو في بيئة اجتماعية آمنه، اتفاقا مع رؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة على كافة الأصعدة.

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جاء ذلك خلال لقائه بوفد هيئة إنقاذ الطفولة الدولية، والذى ضم كلاً من ماتيو كابروتى مدير هيئة إنقاذ الطفولة الدولية في مصر، ومحمد فضالي مدير البرامج بهيئة إنقاذ الطفولة، والدكتورة أسماء عبد الجابر مدير مكتب الهيئة بالمنيا، واللواء أ.ح احمد السايس رئيس مركز ملوى ووكلاء وزارات الصحة والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعى والشباب والرياضة وهيام مصطفى مدير إدارة العلاقات الدولية بالمحافظة وعدد من أعضاء اللجنة التنسيقية لهيئة إنقاذ الطفولة ومسئولي عدد من القطاعات بالهيئة والإدارات بالمحافظة وممثلي مؤسسات المجتمع المدني الشريكة.

أشاد المحافظ بالتعاون الفعال والتنسيق المستمر بين الجهاز التنفيذي ومؤسسات المجتمع المدني تماشياً مع سياسية الدولة في تفعيل المشاركة المجتمعية، مطالبا بتوسعة دائرة الاستفادة من البرامج المقدمة من الهيئة من أجل تحسين الفرص للأطفال والشباب فى المجتمعات المحلية الأكثر احتياجًا بالمحافظة من خلال تنفيذ المحاور الستة التي تعمل بها الهيئة لافتا إلى أن المحافظة توفر كافة سبل الدعم اللازم لتحقيق الأهداف المرجوة من التعاون المشترك مع الهيئة في كافة القطاعات .

من جانبه، ثمن المدير العام لهيئة إنقاذ الطفولة في مصر الشراكة والتنسيق مع المحافظة بأجهزتها المختلفة، لدعم جهود التنمية بالمحافظة لصالح الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكداً حرص الهيئة على استمرار بناء شراكات فعالة بالمجتمع لدعم و تنفيذ تلك الأنشطة في المجتمعات .

وقدم مدير مكتب إنقاذ الطفولة بالمنيا عرضًا تفصيليًا حول برامج الهيئة وإنجازاتها على مدار عام 2023،وما تم انجازه ضمن مشروع  " الصداقة " المنفذ بقرى مركز ملوى وغيرها من البرامج الداعمة على مستوى مراكز المحافظة ومنها  (برنامج التعليم الأساسي - مشروع قرية متعلمة - برنامج حماية الطفل - تنمية ورعاية الطفولة المبكرة - صحة الأم والطفل - برنامج تنمية النشء والشباب)، إلى جانب إلقاء الضوء على  أهم ملامح خطة مشروعات الهيئة بالمحافظة خلال عام 2024، والمشاريع الحالية التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة، والمحاور الرئيسية التي ترتكز عليها أنشطة وبرامج الهيئة من تعليم و صحة و طفولة مبكرة وتحسين سبل العيش وفرص التنمية من خلال التنسيق الكامل وتوزيع الأدوار بين الهيئة والمحافظة .

إهتمام القيادة السياسية أسامة القاضي محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والشباب

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