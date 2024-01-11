سلوى بكر: تفكير الشباب بالهجرة للخارج نتيجة لعدم وجود وعي

استنكرت الكاتبة الروائية والناقدة، سلوى بكر، تفكير العديد من الشباب اليوم بالهجرة للخارج، مؤكدة أنها مشكلة ليس لأن وضعهم سيء ولكن لأنهم يريدون أن يعيشوا كما الخارج وذلك لأنه لا يوجد لديهم جرعات وعي كافية.

وأضافت، خلال حوارها ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن جيلها لم يكن لديه الامتيازات الموجودة للشباب الآن ولا التفاصيل الحياتية وأن حياتهم لم تكن سهلة وكانت ظروفهم أصعب وكان من الممكن أن تدفع الشباب للتفكير بالهجرة في ذلك الوقت ولكنهم لم يفكروا يوما في الهروب من البلد.

وتابعت: "نحن أجيال وضعنا في السخن والبارد طوال الوقت وتحملنا لأنه كان لدينا وعي بخلاف الوقت الحالي ويجب استخدم المثقفين في عملية الوعي".