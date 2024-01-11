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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

شجيع .. أحمد السقا يكشف عن كواليس مسلسل «جولة أخيرة»

صدى البلد

نشر الفنان أحمد السقا صورة جديدة من كواليس مسلسل “جولة أخيرة، والمقرّر عرضه قريبًا.

وعلّق أحمد السقا على الصورة: "ياترى إيه حكايتك وإيه اللى هيحصلك يا شجيع".

ويواصل الفنان أحمد السقا تصوير دوره ضمن أحداث مسلسل الجولة الأخيرة، والمقرر عرضه علي إحدى المنصات العالمية خلال الشهر الجاري

وظهر السقا ، في كواليس العمل مع احد العاملين في المسلسل ، حيث يقوم حاليا بالتصوير في دولة لبنان.

ومسلسل جولة أخيرة" يخوض به السقا أولى تجاربه في دراما المنصات الرقمية، ومن تأليف محمد ندا وشارك في السيناريو محمد الشخيبى، وإخراج مريم أحمدي، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب أحمد السقا كلاً من: أشرف عبد الباقى، أسماء أبو اليزيد، رشدى الشامى، على صبحى، حنان سليمان، صفاء الطوخى، سحر رامى وضيفة الشرف حنان مطاوع.

ويخوض أحمد السقا المارثون الرمضانى بمسلسل العتاولة، تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي ويشهد العديد من الصراعات أبرزها صراع الأخوة بين السقا وطارق لطفي كما تظهر مي كساب بدور طليقة أحمد السقا أما زينة ستكون حبيبته وهو مسلسل من 30 حلقة ويشارك في بطولته زينة ،باسم سمرة، مي كساب، حنان يوسف، صلاح عبدالله، سامي مغاوري، ميمي جمال، هدى الإتربي، أحمد كشك، مؤمن نور، مريم محمود الجندي، والعمل تأليف هشام هلال ومن إخراج أحمد خالد موسى. 

 

احمد السقا اشرف عبد الباقي أسماء أبو اليزيد الفنان احمد السقا حنان سليمان صلاح عبدالله صفاء الطوخى مسلسل جولة أخيرة مسلسل العتاولة

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