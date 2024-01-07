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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أحمد السقا ينقذ مصورًا من الموت بعدما ابتلع لسانه.. ماذا فعل؟.. فيديوجراف

أحمد السقا ينقذ مصورًا
أحمد السقا ينقذ مصورًا من الموت

ماذا قالت المخرجة ساندرا نشأت عن الفنان أحمد السقا وما حدث من أحمد عز قبل تصوير فيلم أخويا ؟ حيث كشفت المخرجة ساندرا نشأت عن موقف صعب أثناء تصويرها فيلم "المصلحة" مع أحمد السقا وأحمد عز. 

شهامة أحمد السقا

ساندرا نشأت قالت في لقاء ببرنامج "دقيقة نفهم" : أحمد السقا أنقذ مساعد مصور فيلم "المصلحة" من الموت حيث شاهد المصور وهو عمر وهو يسير ويشعر بالاختناق نتيجة أنه بلع لسانه فجأة. 

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وأضافت ساندرا نشأت: توجه أحمد السقا نحو المصور عمر وحاول أن ينقذه وأخرج لسانه حتى استعاد عمر عافيته وبدأ يتنفس بشكل طبيعي وأنقذه من الموت.

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للمزيد حول ما قالته المخرجة ساندرا نشأت عن الفنان أحمد السقا وما حدث من أحمد عز قبل تصوير فيلم أخويا شاهد الفيديوجراف التالي:

السقا احمد السقا احمد عز ساندرا نشأت فيلم أخويا

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