أحمد السقا ينقذ مصورًا من الموت بعدما ابتلع لسانه.. ماذا فعل؟.. فيديوجراف

ماذا قالت المخرجة ساندرا نشأت عن الفنان أحمد السقا وما حدث من أحمد عز قبل تصوير فيلم أخويا ؟ حيث كشفت المخرجة ساندرا نشأت عن موقف صعب أثناء تصويرها فيلم "المصلحة" مع أحمد السقا وأحمد عز.

شهامة أحمد السقا

ساندرا نشأت قالت في لقاء ببرنامج "دقيقة نفهم" : أحمد السقا أنقذ مساعد مصور فيلم "المصلحة" من الموت حيث شاهد المصور وهو عمر وهو يسير ويشعر بالاختناق نتيجة أنه بلع لسانه فجأة.

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وأضافت ساندرا نشأت: توجه أحمد السقا نحو المصور عمر وحاول أن ينقذه وأخرج لسانه حتى استعاد عمر عافيته وبدأ يتنفس بشكل طبيعي وأنقذه من الموت.

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