عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

هند عبد الحليم تعلن طلاقها بشكل مفاجئ عبر فيسبوك| فيديوجراف

هند عبد الحليم
هند عبد الحليم

انفصال هند عبدالحليم نجمة مسلسل "أزمة منتصف العمر" ومن هو زوج هند عبدالحليم ، أنباء أثارت تساؤلات عدة خلال الساعات الأخير، ووجهت الفنانة هند عبدالحليم رسالة لجمهورها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام. 

طلاق هند عبدالحليم

هند عبدالحليم نجمة مسلسل أزمة منتصف العمر كتبت: "أيام بتمشي وناس بتمشي واحنا بنتغير اوي وكل حاجة بتتغير حوالينا ومفيش أي حاجة دائمة.. بس مش معنى إنك لوحدك إنك وحيد ساعات كتير بتحتاج ده عشان تلاقي نفسك وتعرف تبص حواليك كويس كل سنة وانتوا طيبين وان شاء الله السنة دي تكون أحلى وأحن على الكل يارب".

اقرأ أيضًا: 4 ملايين جنيه .. قرار جديد من المحكمة في معارضة نسرين طافش على حبسها 3 سنوات «فيديوجراف»

بتر قدم فنان شهير ودعوات لمساعدته ماليا.. كيف تدهورت حالته؟ «فيديوجراف»

غضب في العراق بسبب شيرين عبدالوهاب.. ماذا قالت «فيديوجراف»

للمزيد حول انفصال هند عبدالحليم نجمة مسلسل أزمة منتصف العمر وماذا كتبت ومن هو زوج هند عبدالحليم شاهد الفيديوجراف التالي:

هند عبدالحليم طلاق هند عبدالحليم زوج هند عبدالحليم أزمة منتصف العمر انفصال هند عبدالحليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل الزيادة الجديدة.. موعد إخلاء وحدات الإيجار القديم وفسخ العقد رسميا

الحكومة أعلنتها رسميًا| مواعيد قطع الكهرباء في المحافظات بعد القرار الجديد

السيسي يبلغ وفدا أمريكيا رفض مصر التام تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير السكان

600 جنيه خلال ساعات|تراجع سعر الذهب مجددا بعد قفزة استثنائية..وعيار 21 مفاجأة

الدخان "ولع" محدش يشتري!| ماذا يحدث في سوق السجائر؟ وإلى أين تذهب الأسعار؟

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 3-1-2024 بالأسواق

كهربا يوجه رسالة للاعب بيراميدز على إنستجرام.. شاهد

مقترح بصفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الزمالك وبيراميدز |تفاصيل

موضوعات متعلقة

كسّروا الكراسي على بعض.. تفاصيل أحداث مباراة المصري والإسماعيلي.. فيديوجراف

«حقائق وأرقام» .. كريستيانو رونالدو يتربع على عرش هدافي العالم ويوجه نصيحة للاعبين «فيديوجراف»

مش صاحبي.. محمد فؤاد يكشف أجر محمد هنيدي في «إسماعيلية رايح جاي»

بعد رحيلها.. القصة الكاملة لصاحبة أول توكيل في مصر للتبرع بالأعضاء «فيديوجراف»

مقابل 75 مليون جنيه.. مهاجم جديد على أعتاب الأهلي في يناير «فيديوجراف»

هتلزق فيكي ليه.. حورية فرغلي توجه رسالة إلى أمينة خليل| «فيديوجراف»

واقعة فساد جديدة.. أمن الدولة تحيل مدير جمرك العاشر و6 آخرين للجنايات «فيديوجراف»

ترشيحاتنا

قضية شرف كلمة السر في جريمة قتـ.ل صاحب شركة بالمعصرة

بسبب دعمه لـ فلسطين.. الحكم بسجن لاعب كرة قدم عربي في فرنسا

مدبولي: أمامنا سنة 2024 وجزء من 2025 حتى نتعافى من الأزمة الاقتصادية

وقع 4 سنوات للأبيض.. محمد شبانة يكشف عن أولى صفقات الزمالك الشتوية

رد حاسم قريبا.. أول تعليق من وزير الداخلية الإيراني حول انفجاري كرمان

قرار عاجل من اتحاد الكرة ضد محمد الشيبي بسبب واقعة الشحات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة شتوية لافته.. منة فضالي تستعرض جمالها | شاهد

قدمه الأخرى مهددة بالبتر.. نقيب فناني لبنان يكشف حالة فادي إبراهيم | خاص

دون مكياج.. هنا شيحة تثير الجدل بظهورها| شاهد

صراخ وارتجاف العجائز.. فلسطينية تحكي مأساة ما حدث في دارها بغزة.. فيديو

فيديو

هند عبد الحليم تعلن طلاقها بشكل مفاجئ عبر فيسبوك| فيديوجراف

حقيقة خلاف أسما إبراهيم مع أنغام.. الإعلامية تجيب بصراحة

لأول مرة.. منى الشاذلى تفتح خزائن أسرارها عن زواجها وطفولتها

مبالغ مالية ضخمة.. إعلامي يقدم فلوس بالملايين وسيارات فارهة للمواطنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ