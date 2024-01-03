هند عبد الحليم تعلن طلاقها بشكل مفاجئ عبر فيسبوك| فيديوجراف

انفصال هند عبدالحليم نجمة مسلسل "أزمة منتصف العمر" ومن هو زوج هند عبدالحليم ، أنباء أثارت تساؤلات عدة خلال الساعات الأخير، ووجهت الفنانة هند عبدالحليم رسالة لجمهورها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

طلاق هند عبدالحليم

هند عبدالحليم نجمة مسلسل أزمة منتصف العمر كتبت: "أيام بتمشي وناس بتمشي واحنا بنتغير اوي وكل حاجة بتتغير حوالينا ومفيش أي حاجة دائمة.. بس مش معنى إنك لوحدك إنك وحيد ساعات كتير بتحتاج ده عشان تلاقي نفسك وتعرف تبص حواليك كويس كل سنة وانتوا طيبين وان شاء الله السنة دي تكون أحلى وأحن على الكل يارب".

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