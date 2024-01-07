متحور كورونا الجديد JN.1 يهدد العالم..هذا موقف مصر وتحذير لهذه الفئات «فيديوجراف»

أعراض متحور كورونا الجديد جيه إن وان JN.1 تتصدر اهتمامات العالم في الوقت الراهن بعد تصاعد حدة الإصابات بمتحور كورونا الجديد جيه إن وان JN.1 في عدة بلدان حول العالم، حيث تزايدت حالات الإصابة بسلالة JN.1 لفيروس كوفيد-19، في الأشهر الأخيرة في بلدان عدة، وتصدرت أعراض متحور فيروس كورونا الجديد JN.1 وتأثيرها على المواطنين وعلى رأسها: الأطفال والحوامل، محركات البحث العالمية وعلى رأسها "جوجل"، وذلك بعد ظهوره في مصر وعدد من الدول المجاورة.

أعراض متحور كورونا الجديد

وحول أعراض متحور فيروس كورونا الجديد JN.1، كشف مكتب الإحصاءات الوطنية فى المملكة المتحدة عن عرضين جديدين، وذلك وفقًا لتقرير تم نشره في موقع timesofindia، وهما مشكلة فى النوم والقلق، وتم إضافتها للأمراض السابقة المعتادة.

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