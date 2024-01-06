رامي عياش يحتفل بعيد زواجه.. ما حكاية صوره مع داليدا ولماذا تصدر التريند؟|فيديوجراف

حفل عيد زواج رامي عياش .. لم تكن الذكرى السنوية العاشرة لزواج المطرب رامي عيّاش، كسواها فهو مطرب يقدم دوما تحفا فنيّة استثنائية، وخلال هذه الليلة الفارقة في حياة رامي، أخذ جمهوره معه إلى عالمه بمشهد مليء بالرومانسية واللمسات الراقية.

حفل عيد زواج رامي عياش

رامي الذي أراد ان يخلد هذه الذكرى السعيدة مع محبيه، فاجأ زوجته مصممة الأزياء داليدا عياش بعد عشاء متواضع وخاص مع العائلة في فندق هيلتون حبتور بمناسبة عيد ميلادها الذي حوله الى حفل زفاف أدهش به داليدا والجميع.

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وتكلل الحفل إطلالة ملكية لداليدا اختارها لها مصمم الأزياء العالمي زهير مراد الغالي على قلب داليدا، بفستان ابيض تناسب تماماً مع هذه الليلة الحالمة كان بانتظارها في الجناح الملكي مع فريق عمل جاهز لتغيير الماكياج مع افون ابي حاتم والشعر مع وديع شليطا وفادي عواد.

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