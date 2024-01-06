40 شهابا كل ساعة.. ماذا حدث في مصر قبل الفجر؟ «فيديوجراف»

40 شهابًا كل ساعة.. ماذا حدث في مصر قبل فجر اليوم، السبت، وما تأثير ذلك على حالة الطقس في مصر؟

قال رئيس معهد الفلك الدكتور جاد القاضي، إن مصر شهدت أمس، الجمعة، سقوط شهب الرباعيات التي تُرى بالعين المجردة.

40 شهابا كل ساعة

وأكد رئيس معهد الفلك المصري أن عدد الشهب التي سقطت في الساعة وصل إلى 40 شهابا، ووصلت ذروتها في منتصف الليل واستمرت حتى الساعات الأولى من فجر اليوم، السبت.

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وأضاف القاضي، في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” على القناة الأولى اليوم، أن الدولة تهتم بشكل كبير بمجال الفلك، وتحفز على زيادة وعي المواطن بالمجال الفلكي، خاصة النشء، موضحا أن الاهتمام بالنشء المثقف يسهم في الدفع بباحثين جدد؛ لاستكمال مسيرة البحث العلمي في مجالات أبحاث الفضاء والفلك.

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