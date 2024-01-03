يمزق القشرة الأرضية.. عالم تركي يتنبأ بـ زلزال قوي قبل الربيع «فيديوجراف»

زلزال تركيا 2024 .. هذا ما تنبأ به عالم الجيوفيزياء التركي البروفيسور أوفغون أحمد إرجان، الذي توقع حدوث زلزال قوي في تركيا قبل حلول فصل الربيع، لكنه وجد صعوبة في تحديد الموقع الدقيق للزلزال.

زلزال تركيا 2024

قناة Haber Global التلفزيونية نقلت عنه القول: "أعتقد أننا بشكل أو آخر، سنشهد زلزالا قبل الربيع. لكنني لا أعرف أين سيحدث في الوقت الحالي. للأسف، تظهر الصورة المتبلورة هذا الاحتمال. إنها تظهر أن التوتر يتزايد بشكل خاص في الأناضول"، وذلك بعد تعرض البلاد لـ زلزال تركيا 2023 بحسب "العربية".

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