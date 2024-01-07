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«جزيرة المتعة».. فضيحة كبرى تطال أميرًا بريطانيًا ورئيس وزراء إسرائيلي وزعيمين أمريكيين|فيديوجراف

فضيحة كبرى تطال
فضيحة كبرى تطال أميرًا بريطانيًا ورئيس وزراء إسرائيلي

تفاصيل فضيحة جزيرة المتعة التي يقودها الملياردير الأمريكي جيفري إبستين، والمتورط فيها أحد رؤساء حكومة إسرائيل السابقين هي أبرز أخبار أمريكا حاليًا.

 فرغم عشرات القضايا التي تعكس انحطاط الكثير من الشعب الأمريكي، وتورط هذا المجتمع في العديد من الجرائم المشينة والبشعة، وذلك رغم ادعاء المبادئ، إلا أنه يبدو أن هناك الكثير والكثير من الكوارث المجتمعية المتجذرة داخلها، والتي طالت أعلى المستويات بواشنطن، وآخر تلك القضايا هي الفضيحة الجنســــية الشاذة داخل «جزيرة المتعة» التي كان يديرها أحد رجال الأعمال الكبار، وتورط في تفاصيلها العشرات من المشاهير الداخل ومن خارجها، والتي تضمنت اتهامات بالتعدي الجنـ ـسي على أطفال لم يتجاوز عمر بعضهن عن 14 سنة. 

فضيحة جزيرة المتعة

بحسب ما نشرته عدد من الصحف الأمريكية، فقد كشفت مجموعة من الوثائق المتعلقة بشبكة الملياردير ورجل الأعمال الأميركي جيفري إبستين -الذي انتحر في سجنه عام 2019 قبل محاكمته بجرائم جنسية- عن تورط شخصيات بارزة، بينهم نساء يُعتقد أنهن من ضحاياه، وآخرون يُشتبه في أنهم تواطؤوا معه، وكانت القاضية الأمريكية لوريتا بريسكا قضت الشهر الماضي بضرورة نشر الوثائق التي تضم أسماء أكثر من 170 شخصًا كانوا إما شركاء أو أصدقاء أو ضحايا لإبستين، وبين هؤلاء الأشخاص، الذين يتراوح عددهم بين 150 و180 والذين وردت أسماؤهم في آلاف الصفحات، سياسيون وأفراد عائلات ملكية ورجال أعمال ومحامون وفنانون.

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للمزيد حول تفاصيل فضيحة جزيرة المتعة التي يقودها الملياردير الأمريكي جيفري إبستين، والمتورط فيها أحد رؤساء حكومة إسرائيل السابقين باعتبارها أبرز أخبار أمريكا حاليًا شاهد الفيديوجراف التالي: 

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