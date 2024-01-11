الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل القبض على المتهمين في رشوة أسوان الكبرى

أحال المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان وموظف بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان ومحاسب بالجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة أسوان ومهندس مدني ومالـك المكتـب الدولي للتوريدات إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بطلب وتقديم وأخذ لنفس عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباته واستمعت النيابة الي اقوال ضابط هيئة الرقابة الإدارية مجري التحريات في الواقعة

نص شهادة ضابط الرقابة الإدارية

شهد عضو هيئة الرقابة الإدارية بورود معلومات إليه أكدتها تحرياته بطلب المتهم الأول رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسوان عطايا علي سبيل الرشوة من المتهم الثالث الممثل القانوني الجمعية التعاونية الإنتاجية للانشاء والتعمير بأسوان بوساطة المتهمة السادسة مقابل إنهاء إجراءات إسناد مناقصتي أعمال إنشاء خط مياه بمحطة مياه النصراب وقاعة التدريب بمحطة مياه فريال بمحافظة أسوان إلي الجمعية المشار إليها وتمكين ممثليها من البدء في تنفيذ الأعمال قبل إسنادها فاستصدر إذنا من النيابة العامة لمراقبة وتصوير وتسجيل المحادثات الهاتفية واللقاءات التي تدور بين المتهمين فأسفر تنفيذها وما واكبها من تحرياته رصد محادثات ولقاءات أكدت ما توصلت إليه تحرياتها وأضافت بطلب المتهم الأول 3 ملايين و750 ألف جنيه علي سبيل الرشوة من المتهمين الثالث والرابع مالك شركة سكاي للمقاولات بوساطة المتهمين الثاني موظف بإدارة العقود والمشتريات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسوان السادسة المقابل المشار إليه وأخذ المتهم الأول جعل الرشوة علي جزأين الاول مليوني ومائتي وخمسين ألف جنيه قبل انهاء اجراءات إسناد المناقصتين المار بيانهما إذ سلمه المتهم الرابع المتهم الثاني في غضون سبتمبر ۲۰۲۳ بلقاءات جمعتهما بحافلة القاهرة، ليسلمها الأخير بدوره للمتهمة السادسة على ثلاث دفعات متتاليات؛ الأولى تسـعمائة الف جنيه جرى استلامها ب بسـيـارة أجرة بمحيط ميدان "تريف" بمنطقة مصـر الجديدة بمحافظة القاهرة، والثانية تسعمائة وخمسين ألف جنيه جرى استلامها بتاريخ ۲۰۲۳/۹/۱۳ علی غرار سـابقتها، والأخيرة أربعمائة ألف جنيه، جرى استلامها بتاريخ ۲۰۲۳/۹/١٤ بسيارة الشاهد العاشربذات المنطقة، وفي أعقاب ذلك جمع المتهمين السادسة والأول لقاء أمام مقهى "بلاز" بذات المنطقة؛ حيث أخذ خلاله الأخير جزءا من جعل الرشوة محل طلبه.

كما أكدت تحرياته ابتياع المتهمة السادسة بتـاريخ ۲۰۲۳/۹/۱۷ سـيـارة من طراز "أودي" للمتهم الأول بمبلغ مليون ومائة ألف جنيه، من مبلغ الرشوة، كتكليف الأخير لها.



وجاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته في حكم الموظف العمومي ـ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان ـ طلب وأخذ لنفسيه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها؛ بأن طلب وأخذ من المتهمين الثالث والرابع بوساطة المتهمين الثاني والسادسة ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسين ألف جنيه - على سبيل الرشوة إجراءات إسناد مناقصتي أعمال إنشاء خط مياه مرشحة بمحطة مياه "النصراب"، وقاعة للتدريب بمحطة مياه "فريال" بمحافظة أسوان إلى الجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير، وتمكين ممثلي الجمعية من البدء في تنفيذ الأعمال قبل إسنادهما بالمخالفة للإجراءات المتبعة في ذلك الشأن.



كما أنه بصفته سالفة البيان طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها؛ بأن طلب وأخذ من المتهم الخامس بوساطة المتهمة السادسة ثلاثمائة ألف جنيه ـ على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات إسناد مناقصتي توريد مواسير مياه شرب وصرف صحي لشركته وإفشاء قيمتهما التقديرية، وتسهيل إجراءات استلامها بالمخالفة للمواصفات الفنية، وصرف المستخلصات المالية المستحقة عنهما.

كما أنه بصفته سالفة البيان طلب لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهمين الثالث والرابع بوساطة المتهمين الثاني والسادسة أربعة ملايين جنيه ـ على سبيل الرشوة -، مقابل إنهاء إجراءات إسناد مناقصة أعمال إحلال وتجديد شبكات مياه بمحلة مياه "دراو" بمحافظة أسوان للجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير.