عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل القبض على المتهمين في رشوة أسوان الكبرى

ارشيفيه
ارشيفيه

أحال المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا  رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان  وموظف بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان ومحاسب بالجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة أسوان  ومهندس مدني  ومالـك المكتـب الدولي للتوريدات إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بطلب وتقديم وأخذ لنفس عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباته واستمعت النيابة الي اقوال ضابط هيئة الرقابة الإدارية مجري التحريات في الواقعة 

نص شهادة ضابط الرقابة الإدارية 
شهد عضو هيئة الرقابة الإدارية بورود معلومات إليه أكدتها تحرياته بطلب المتهم الأول رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسوان عطايا علي سبيل الرشوة من المتهم الثالث الممثل القانوني الجمعية التعاونية الإنتاجية للانشاء والتعمير بأسوان بوساطة المتهمة السادسة مقابل إنهاء إجراءات إسناد مناقصتي أعمال إنشاء خط مياه بمحطة مياه النصراب وقاعة التدريب بمحطة مياه فريال بمحافظة أسوان إلي الجمعية المشار إليها وتمكين ممثليها من البدء في تنفيذ الأعمال قبل إسنادها فاستصدر إذنا من النيابة العامة لمراقبة وتصوير وتسجيل المحادثات الهاتفية واللقاءات التي تدور بين المتهمين فأسفر تنفيذها وما واكبها من تحرياته رصد محادثات ولقاءات أكدت ما توصلت إليه تحرياتها وأضافت بطلب المتهم الأول 3 ملايين و750 ألف جنيه علي سبيل الرشوة من المتهمين الثالث والرابع مالك شركة سكاي للمقاولات بوساطة المتهمين الثاني موظف بإدارة العقود والمشتريات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسوان السادسة المقابل المشار إليه وأخذ المتهم الأول جعل الرشوة علي جزأين الاول مليوني ومائتي وخمسين ألف جنيه قبل انهاء اجراءات إسناد المناقصتين المار بيانهما إذ  سلمه المتهم الرابع المتهم الثاني في غضون سبتمبر ۲۰۲۳ بلقاءات جمعتهما بحافلة القاهرة، ليسلمها الأخير بدوره للمتهمة السادسة على ثلاث دفعات متتاليات؛ الأولى تسـعمائة الف جنيه جرى استلامها ب بسـيـارة أجرة بمحيط ميدان "تريف" بمنطقة مصـر الجديدة بمحافظة القاهرة، والثانية تسعمائة وخمسين ألف جنيه جرى استلامها بتاريخ ۲۰۲۳/۹/۱۳ علی غرار سـابقتها، والأخيرة أربعمائة ألف جنيه، جرى استلامها بتاريخ ۲۰۲۳/۹/١٤ بسيارة الشاهد العاشربذات المنطقة، وفي أعقاب ذلك جمع المتهمين السادسة والأول لقاء أمام مقهى "بلاز" بذات المنطقة؛ حيث أخذ خلاله الأخير جزءا من جعل الرشوة محل طلبه.
كما أكدت تحرياته ابتياع المتهمة السادسة بتـاريخ ۲۰۲۳/۹/۱۷ سـيـارة من طراز "أودي" للمتهم الأول بمبلغ مليون ومائة ألف جنيه، من مبلغ الرشوة، كتكليف الأخير لها.
 

وجاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته في حكم الموظف العمومي ـ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان ـ طلب وأخذ لنفسيه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها؛ بأن طلب وأخذ من المتهمين الثالث والرابع بوساطة المتهمين الثاني والسادسة ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسين ألف جنيه - على سبيل الرشوة إجراءات إسناد مناقصتي أعمال إنشاء خط مياه مرشحة بمحطة مياه "النصراب"، وقاعة للتدريب بمحطة مياه "فريال" بمحافظة أسوان إلى الجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير، وتمكين ممثلي الجمعية من البدء في تنفيذ الأعمال قبل إسنادهما بالمخالفة للإجراءات المتبعة في ذلك الشأن.


كما أنه بصفته سالفة البيان طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها؛ بأن طلب وأخذ من المتهم الخامس بوساطة المتهمة السادسة ثلاثمائة ألف جنيه ـ على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات إسناد مناقصتي توريد مواسير مياه شرب وصرف صحي لشركته وإفشاء قيمتهما التقديرية، وتسهيل إجراءات استلامها بالمخالفة للمواصفات الفنية، وصرف المستخلصات المالية المستحقة عنهما.

 

كما أنه بصفته سالفة البيان طلب لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهمين الثالث والرابع بوساطة المتهمين الثاني والسادسة أربعة ملايين جنيه ـ على سبيل الرشوة -، مقابل إنهاء إجراءات إسناد مناقصة أعمال إحلال وتجديد شبكات مياه بمحلة مياه "دراو" بمحافظة أسوان للجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|تراجع جديد في أسعار الذهب بسبب شهادات الـ27%..وعيار 21 الآن مفاجأة

الجماهير هتتغنى باسمه.. مجدي عبد الغني يعلن مفاجأة بشأن رمضان صبحي والعودة لـ الأهلي

نزلت 10 جنيهات |هبوط فى أسعار الدواجن بالبورصة اليوم الخميس

خريطة سقوط الأمطار الساعات المقبلة| منخفض جوي وانخفاض الحرارة

شوبير يفجر مفاجأة بشأن الخطيب.. تفاصيل

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

برد طوبة.. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح تضرب مصر خلال الساعات المقبلة

أهم دعاء في هذه الأيام.. ردده مهما كان وضعك المادي أو الاجتماعي

ترشيحاتنا

مظاهرة مؤيدة لـ فلسطين أمام محكمة العدل الدولية قبل جلسة إسرائيل| شاهد

الإدارة حسمت الأمر رسميا.. من أول الراحلين عن ليفربول بالميركاتو الشتوي؟

استخراج بطاقة الرقم القومي لسيدات هذه القرية بالمجان| تفاصيل وصور

قلق بالغ في أمريكا بسبب الخلافات بين زيلينسكي وقائد الجيش الأوكراني |تفاصيل

النفير العام.. بيان عاجل من حماس إلى الشعب الفلسطيني بشأن المسجد الأقصى

تحطيم تسلا.. BYD تكشف عن سيارة كهربائية بقوة 1000+ حصان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملايين أسماك السردين تصل ميتة لشاطئ فلبيني قبل زلزال في البحر| صور

أوف شولدر.. نور الزاهد تبرز جمالها في أحدث ظهور| شاهد

تفقد السيطرة .. مقطع فيديو لفتاة شابة يشعل غضب السوشيال ميديا

فرو وملابس جذابة.. ياسمين صبري تبهر متابعيها بأحدث إطلالة| شاهد

فيديو

حقيقة زواج ملك قورة ورد فعل والدتها.. فيديو

فيديو لسيدة أمريكية تتعرّض للعنصرية يثير ضجة عبر السوشيال ميديا.. شاهد

بـ«تاتو» أمام الكعبة.. زوجة المخرج مجدي الهواري تثير الجدل أثناء أدائها العُمرة|فيديوجراف

وفاء عامر تعتذر عن عدم المشاركة في مسلسل أولاد الحاج متولي..اعرف السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: من القلب أدعو

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: سحر اللغة العربية في التربية

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: عقدة آبى أحمد..النيل والبحر

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: المادة ٩٩ بالفيتو أسقطت هيئة الأمم المتحدة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: العالم.. بتوقيت غزة!

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: هل يتم إجبار إسرائيل على وقف المذاب.ح فى غزة بالقوة !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى يطيح بنتنياهو وبايدن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: من أنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ