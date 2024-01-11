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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لأول مرة.. الليرة التركية تتراجع لأدنى مستوى في تاريخها

الليرة التركية
الليرة التركية

أظهرت بيانات التداول، اليوم الخميس، أن الليرة التركية سجلت أدني مستوي في تاريخها مقابل الدولار الأمريكي، ووصلت للمرة الأولى إلى مستوى 30 ليرة لكل دولار.

وارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي، مقابل الليرة التركية بنسبة 0.13%، ليصل إلى 29.99 ليرة لكل دولار من مستوى الإغلاق السابق البالغ 29.9519 ليرة، وقبل دقائق تجاوز السعر مستوى 30 ليرة.

وفي وقت سابق من اليوم، انخفض الدولار الأمريكي، حيث انتظر المتداولون بيانات التضخم الأمريكية لمعرفة ما إذا كانت الرهانات على ما يصل إلى خمسة تخفيضات في أسعار الفائدة الفيدرالية هذا العام مبررة.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1٪ إلى 102.23، وانخفض الدولار خلال الأشهر الأخيرة من عام 2023 حيث أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه انتهى من رفع أسعار الفائدة وقام التجار بتسعير تخفيضات حادة.

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وارتفع كل من الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي بنحو 0.3٪ إلى 0.6721 دولار و0.6294 دولار على التوالي، مع الحد من التحركات قبل البيانات الأمريكية في الساعة 1330 بتوقيت جرينتش.

الدولار الدولار الأمريكى الليرة الليرة التركية

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