مصرع طالب صدمه قطار أمام مزلقان الشاملة في بني سويف

لقى طالب مصرعه، اليوم الخميس، بعدما صدمه قطار عند مزلقان الشاملة بمدينة بني سويف ، وتم استدعاء سيارات الإسعاف لنقله إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث إنهاء حياة طالب إثر اصطدامه به فى مزلقان موقف الشاملة بمدينة بني سويف، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثة إلي المستشفى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف ببني سويف إلى مكان الحادث عقب إخطار من إدارة النجدة بالمحافظة والأهالى ونقل الجثة إلى مستشفى بنى سويف الجامعي، لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

واستقبل مستشفى بنى سويف الجامعي، جثة طالب يدعى أحمد رجب سعيد، يبلغ من العمر 16 سنة، طالب، مقيم قرية الملاحية البحرية مركز ببا ببني سويف، وتم استدعاء مفتش الصحة لإجراء الكشف الطبي عليه، والوقوف على ملابسات الواقعة، وأسباب الوفاة، وتم إيداع الجثة بالمستشفى لحين تسليمها إلى ذويها، والانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجار تحرير محضر بالواقعة.