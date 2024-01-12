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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

البامب بإيه بـ 150 جنيه والبامبرز بجنيه.. قصة وأسرار الشاذلي ملك الترند

صدى البلد

الشاذلي مش بتاع صفقات.. شاب تصدر منصات التواصل الإجتماعي المختلفة، بسبب بيعه منتجات وملابس مختلفة بثمن زهيد، ليقوم "الشاذلي" ببيع فستان الزفاف ب50 جنيهًا وبدلة الزفاف ب150 جنيهًا، ليتعجب رواد السوشيال ميديا من تلك الأسعار وعدم تصديقها.

شاهد الفيديو:

وقام "الشاذلي" بتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ومنها تطبيق "تيك توك" للفيديوهات، حيث يقوم بالإعلان عن منتجات وملابس بأسعار يتعجب منها الجميع، وفي التقرير التالي سوف نتعرف عن من هو "الشاذلي" صاحب التريند.

عبد الله رمضان حمدى، وشهرته "عبد الله الشاذلي"، هو شاب من محافظة الجيزة وتاجر في ملابس الرجال بشارع ضياء المتفرع من شارع فيصل داخل محافظة الجيزة.

بدأ الشاذلي مهنته ببيع الإكسسوارات في الشارع، حتي تمكن من فتح متجر للملابس خاص به داخل شارع ضياء، وبدأ تجارته في ملابس السيدات، ولكن قرر أن يتاجر في ملابس الرجال ومن هنا بدأت "صفقات الشاذلي".

شاهد الفيديو:

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