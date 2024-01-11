خبير: يوجد حكم سابق لمحكمة العدل بجدار الفصل العنصري ولم ينفذ

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن الجميع متخيل أن محكمة العدل تصدر حكم فوري وسريع بعد الجلستين ولكن هذا صعب، مضيفاً أن يوجد حكم سابق لمحكمة العدل الدولية الخاصة بجدار الفصل العنصري ولم يتم تنفيذه.





وأضاف « فارس » من خلال لقائه في برنامج “الحياة اليوم” على قناة "الحياة" الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي أن المحكمة تفتقر آليتين، آلية التنفيذ وآلية الأرادة الدولية، موضحاً أن من الممكن إذا هناك مجلس أمن حقيقي ولديه من الموثقين والثقة من كل دول العالم كان عليه أن ينفذ قرار محكمة العدل الدولية.





أشار أستاذ العلاقات الدولية، أن يمكن تتأخر أصدار الحكم ولكن لا تتأخر المحكمة في أصدار تدابير مؤقتة، منوهاً إلى أن هذه التدابير تكون في وقف أطلاق النار وإدخال المساعدات للقطاع.



