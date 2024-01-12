الاستثمار في الذهب أم شهادات الـ 27؟.. مستشار وزير التموين يحسم الجدل

كشف الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، أسباب ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة الماضية، لافتا إلى الذهب يواجه قوة شرائية كبيرة أدت إلى ارتفاعه من 3000 إلى 3350 جنيه في فترة قصيرة لأسباب غير طبيعية.

وطالب الدكتور ناجي فرج، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، بعد شراء الذهب في الوقت الراهن لحين استقرار الأسعار خاصة أن البنك المركزي طرح عبر بنكي الأهلي ومصر شهادات أكثر من رائعة بعائد يصل إلى 27%، ولها العديد من الفوائد أهمها سحب السيولة وتقليل التضخم.

تابع مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، من المتوقع استقرار أسعار الذهب في السوق خلال الأيام القليلة القادمة، موضحا أن سعر الذهب الطبيعي يتراوح بين 2800 إلى 2850 جنيه، مؤكدا أن أفضل وسيلة ادخارية في الوقت الحالي هي شهادات الـ 27%.

