سلوى بكر: الفن النخبوي بالأوبرا بالماضي كان مهتما بتخصيص حفلات للطلاب مجانا

قالت الروائية والناقدة سلوى بكر، إنّ مشكلة بعض المثقفين تكمن في مسلكهم النخبوي، موضحةً: "بالنسبة للفن التشكيلي في مصر، هل يعبر عن الناس؟ هل يعكس همومهم وآمالهم وتفاصيل حياتهم؟ لا"، مشيرةً إلى أن الناس تنظر للمثقف على انه شخص غريب وخارج عن السياق ولا يوجد قاموس مشترك او لغة مشتركة، وهذا الأمر صحيح.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج "الشاهد"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "عندما نذهب إلى معرض الفنان التشكيلي في مصر نجد الحضور في يوم الافتتاح مقتصر على الأصدقاء والأقارب والمهتمين، وبعد ذلك لا يذهب أي شخص إلى المعرض".

وتابعت: "أتحدث أيضا عن الفن النخبوي في دار الأوبرا المصرية، في الماضي أذكر أن دار الأوبرا كانت تخصص حفلات للطلاب كل يوم الجمعة في العاشرة صباحا،ن وكنا نحضر البروفة النهائية للحفلات مجانا".