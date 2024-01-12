أحمد مهنا: اليوم تضامنا مع القضية الفلسطينية ومع دولة جنوب أفريقيا

قال أحمد مهنا، نقيب محامي القاهرة الجديدة، إن اليوم تضامنا مع القضية الفلسطينية ومع دولة جنوب أفريقيا، مضيفاً أن هذه ضد الكيان الصهيوني الذي أباد الشعب الفلسطيني بعلم من قيادة إسرائيل بتعليمات واضحة أمام التلفاز لجيشها بإبادة الشعب الفلسطيني وهم المدنيين والأطفال.





وأضاف « مهنا » من خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “مساء دي إم سي” على قناة " dmc" التي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري أن البطل الحقيقي اليوم هي دولة جنوب أفريقيا، موضحاً أن دولة جنوب أفريقيا قدرت تشد إسرائيل المحكمة العدل الدولية.





أشار نقيب محامي القاهرة الجديدة، أن 76 لن تمثل إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، منوهاً إلى أن 98 من قضايا في محكمة العدل يتم رفضها بسبب نية الجاني مرتكبي الجرائم.







