لن تصدق.. اكتشاف مذهل لمدينة قديمة ضخمة في مكان غير متوقع

اكتشف علماء الآثار مدينة قديمة ضخمة في الأمازون، كانت مختبئة لآلاف السنين تحت النباتات الكثيفة. يعد هذا الاكتشاف تغييرًا في معرفتنا عن تاريخ السكان الذين عاشوا في الأمازون.

كانت المنازل والساحات في منطقة أوبانو في شرق الإكوادور متصلة بشبكة مدهشة من الطرق والقنوات. تقع المنطقة في ظل البركان الذي أدى إلى تكوين تربة غنية محلية الصنع ولكنه ربما أدى أيضًا إلى تدمير المجتمع.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، قال الخبراء: “بينما كنا نعلم عن وجود مدن في المرتفعات في أمريكا الجنوبية، مثل ماتشو بيتشو في بيرو، كان يعتقد أن الناس يعيشون بشكل رحّالة أو في مستوطنات صغيرة في الأمازون”.

ويقول البروفيسور ستيفن روستان، مدير التحقيق في المركز الوطني للبحوث العلمية في فرنسا، الذي قاد البحث: "هذا أقدم من أي موقع آخر نعلمه في الأمازون. لدينا رؤية يوروسنترية للحضارة، لكن هذا يظهر أن علينا تغيير فكرتنا عن ما هي الثقافة والحضارة".

تقول المشاركة أنطوان دوريسون: "إنها تغير الطريقة التي نرى بها الثقافات الأمازونية. يتخيل معظم الناس مجموعات صغيرة، عارية ربما، تعيش في الأكواخ وتقوم بتسوية الأراضي - هذا يظهر أن الناس القدماء عاشوا في مجتمعات حضرية معقدة".

تم بناء المدينة قبل حوالي 2500 عامًا، وعاش فيها الناس لمدة تصل إلى 1000 عام، وفقًا للآثاريين. من الصعب تقدير عدد الأشخاص الذين عاشوا هناك في أي وقت، لكن العلماء يقولون إنهم كانوا بالتأكيد عشرات الآلاف، إن لم يكونوا مئات الآلاف.

جمع العلماء التنقيبات الأرضية مع مسح لمنطقة تبلغ مساحتها 300 كيلومتر مربع باستخدام أجهزة استشعار الليزر المحمولة على طائرة تستطيع تحديد بقايا المدينة تحت النباتات والأشجار الكثيفة.

وقد اكتشفت هذه التقنية 6000 منصة معتلة مستطيلة بقياس حوالي 20 مترًا في 10 مترات، وارتفاعها يتراوح بين 2 و3 أمتار. وكانت مرتبطة في مجموعات تحتوي على ثلاثة إلى ستة وحدات حول ساحة مع منصة مركزية.

يعتقد العلماء أن العديد من هذه المنصات كانت منازل، ولكن بعضها كان لأغراض طقوسية. تضم مجمع واحد في كيلاموبي منصة بقياس 140 مترًا في 40 مترًا. تم بناؤها عن طريق حفر في التلال وإنشاء منصة ترابية على القمة.

عثر العلماء أيضًا على طرق وممرات وقنوات تربط بين المنصات، بما في ذلك طريق يمتد لمسافة 25 كيلومترًا. يقول الدكتور دوريسون إن هذه الطرق هي الجزء الأكثر إثارة في البحث. يعتقد أنها كانت لها "معنى قوي جدًا" ربما يرتبط بحفلة أو اعتقاد.

كما تم التعرف على طرق مائية بقنوات على كلا الجانبين يعتقد الباحثون أنها كانت قنوات تساعد في إدارة المياه الوفيرة في المنطقة. وكانت هناك علامات على تهديدات للمدن - حيث تم سد القنوات لمنع الدخول إلى المستوطنات، وقد تكون دليلًا على تهديدات من الناس المجاورين.