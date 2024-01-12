سلوى بكر: التعليم يؤثر في المتلقي وينعكس على إيجاد جمهور واسع للأدب

قالت الروائية والناقدة سلوى بكر، إنّ التعليم يؤثر على المتلقي وينعكس على إيجاد جمهور واسع للأدب، مشددةً على أن الإبداع لديه مُستقبِل، وإن لم يكن المستقبل (الفرد) قادر على التلقي، فستكون هناك مشكلة.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج "الشاهد"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "نتحدث عن أمر آخر، في الأجيال السابقة، أعظم نشيد وطني هو اسلمي يا مصر إنني الفدا، وكاتب وملحن هذا النشيد ضابط، وفي الأجيال الماضية كان لدينا عدد كبير من الضباط الفنانين مثل احمد مظهر وعز الدين ذو الفقار بسبب جودة نظام التعليم".

وتابعت: "التعليم يؤثر على الأديب وغيره، فالمتلقي من نفس النسيج المستنير، فمن قال إن الأدب الذي كُتب بعد نجيب محفوظ وتوفيق الحكيم ليس مؤثرا؟! أنا أرى العكس تماما، هذا الأدب يمكن أن يكون له جمهور واسع وكبير".