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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سلوى بكر: المجتمع يتحدث بأفكار استهلكت منذ قرون

سلوى بكر
سلوى بكر


قالت الكاتبة الروائية والناقدة، سلوى بكر، إن المثقفين يحتاجون لمساحات تعبيرية في منطقة الثقافة ليس حرية تعبير ولكن مساحة من الثقة.

وأضافت، خلال حوارها ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنها ترى منذ فترة المجتمع يتحدث في الأفكار التي استهلكت منذ قرون وبالتالي نحن نعيش بالماضي وهذا خطر، مؤكدة أنه لا توجد أفكار جديدة فكيف تتخلق الأفكار الجديدة وسط مساحات من التعبير؟.

وعن فكرة الحوار الوطني، قالت إنها جيدة وكل من حضروا كانوا جيدين، ولكن فكرة الحوار فوقية لأنه قبل عمل حوار وطني كان علينا البدء من الأسفل من الناس فمن الممكن عمل حوار في مدينة أو محافظة ونرتفع لمستوى أعلى  حتى يكون أكثر فاعلية.

سلوى بكر الثقافة محمد الباز الحوار الوطني

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