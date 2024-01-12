محلل سياسي: أمريكا وبريطانيا لا تعطيان اهتماما لما يحدث في المحكمة الدولية

قال الدكتور مهدي عفيفي، عضو الحزب الديمقراطي والمحلل السياسي، إن ما يحدث الآن من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة لا تعطي أي اهتمام لما يحدث في المحكمة الدولية.



وأضاف « عفيفي » من خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “مساء دي أم سي” على قناة "dmc" التي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر أن هذا سيكون قرار مثل قرارات حدثت كثيرة مثل التي حدثت في مجلس الآمن الدولي أو في الأمم المتحدة أو تعتبر أي شئ يمس إسرائيل لم يتم تنفيذه.



وأشار عضو الحزب الديمقراطي والمحلل السياسي، أن لا نجد أي أهتمام من الولايات المتحدة الأمريكية أو الإعلام الأمريكي بهذا الشأن والتركيز أكثر على كيفية دعم إسرائيل.