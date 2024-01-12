جماهير الأهلي تغزو حساب وسام أبو علي عبر "إنستجرام"

تلقى الحساب الرسمي للمهاجم الفلسطيني وسام أبوعلي ، دفعة قوية وعدد كبير من المتابعين الجدد، بعدما أعلن النادي الأهلي ضمه، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكان النجم الفلسطيني يمتلك 20 ألفًا من المتابعين، عندما أعلن الأهلي ضمه، قبل أن تحدث طفرة كبير ويزداد عدد المتابعين إلى 111 ألف متابع، وذلك في غضون ساعات، وما زال العدد في ازدياد.

وأعلن النادي الأهلي تعاقده مع الفلسطيني وسام أبو علي، قادمًا من نادي سيريوس السويدي، بعقد يمتد لمدة 4 سنوات ونصف.

ونشر النادي الأهلي فيديو لتقديم اللاعب، الذي ظهر للمرة الأولى بقميص النادي الأهلي متوشحًا بعلم فلسطين، تحت عنوان "من فلسطين الحرة.. إلى فخر الأمة".

وقال وسام أبو علي في رسالة لجماهير الأهلي: "خلوا المعنويات عالية.. وسام أهلاوي".

ويعد وسام أبو علي "24 عاما" أولى صفقات الأهلي في العام الجديد 2024، ووقع عقدًا مدته 4 مواسم ونصف ينتهي في صيف 2028.