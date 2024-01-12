رد فعل مفاجئ من سيريس السويدي بعد انتقال وسام أبو علي للأهلي

ودع سيريس السويدي، لاعبه الفلسطيني وسام أبو علي، بعدما انتقل إلى النادي الأهلي لمدة أربع سنوات ونصف.

وقال جوناثان إديرستروم، مدير فريق سيريس عبر موقع النادي السويدي الرسمي: "يبدو أن الجميع يعرف قصة "ويس" الآن، لقد اخترنا التعاقد مع لاعب باستكشافه بعناية من دوري الدرجة الثانية الدنماركي وكان نجاحًا فوريًا.

وتابع "بعد ستة أشهر قمنا ببيع لاعب يبلغ من العمر 25 عامًا في صفقة انتقال قياسية للنادي رغم أننا كنا نرغب في إبقائه معنا لعدة سنوات قادمة."

وأعلن النادي الأهلي تعاقده مع الفلسطيني وسام أبو علي، قادمًا من نادي سيريوس السويدي، بعقد يمتد لمدة 4 سنوات ونصف.

ونشر النادي الأهلي فيديو لتقديم اللاعب، الذي ظهر للمرة الأولى بقميص النادي الأهلي متوشحًا بعلم فلسطين، تحت عنوان "من فلسطين الحرة.. إلى فخر الأمة".

وقال وسام أبو علي في رسالة لجماهير الأهلي: "خلوا المعنويات عالية.. وسام أهلاوي".

ويعد وسام أبو علي "24 عاما" أولى صفقات الأهلي في العام الجديد 2024، ووقع عقدًا مدته 4 مواسم ونصف ينتهي في صيف 2028.