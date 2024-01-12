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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كواليس استعداد منتخب مصر لمواجهة موزمبيق في أمم أفريقيا 2023

منتخب مصر
منتخب مصر

شدد محمد مراد، المنسق الإعلامي لمنتخب مصر، على أن الفراعنة مرشحون بقوة للتتويج بكأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار، مشيرا إلى أن الجيل الحالي مليئ بالنجوم ويرغبون في التتويج باللقب للمرة الأولى..


وقال محمد مراد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي في برنامج «ملعب البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»:" الجميع مستعد واللاعبون يتحدثون عن تحقيق بطولة أمم أفريقيا باستمرار، والجيل الحالي وصل لنهائي البطولة مرتين من قبل، ويريدون تحقيق البطولة للمرة الأولى في تاريخهم".


أضاف :" الجيل الحالي ملئ بالعديد من النجوم لكنهم لم يحققوا لقب بطولة أفريقيا من قبل". 


تابع المنسق الإعلامي لمنتخب مصر:" منتخب مصر مرشح بقوة للتتويج بالبطولة، كل هذه أمور إيجابية، لكن هناك عوامل أخرى تتحكم في سير الفريق في البطولة، الجميع في كامل تركيزه، والمنتخب قادر على تحقيق لقب أمم أفريقيا في الموسم الحالي".


وأكد مراد:" لاعبو منتخب مصر جميعهم جاهزين للمباراة أمام موزمبيق، لدينا محترفين في أعلى مستوى، ويقدرون اهتمام الدولة بقيادة فخامة الرئيس، وفيتوريا أبدى سعادته بزيارة الرئيس لمعسكر المنتخب".


وأوضح:" جلسات اللاعبين الكبار بقيادة محمد صلاح مع باقي اللاعبين مثمرة للغاية، لدينا خبرات كبيرة والعلاقات مميزة والروح رائعة بين اللاعبين".


وشدد المنسق الإعلامي لمنتخب مصر:" العلاقات الجيدة بين لاعبي منتخب مصر وحافز قوي من أجل تحقيق لقب بطولة أمم أفريقيا".


أتم محمد مراد:" درجة الحرارة جيدة تتراوح بين 25 درجة والرطوبة معتدلة، وهناك اهتمام كبير من جانب الصحافة والإعلام بمنتخب مصر، سيتم فتح التدريب غدا لمدة ربع ساعة".
https://www.youtube.com/watch?v=oDF_WJKf0aM

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