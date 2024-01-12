البنتاجون : وجهنا ضربات على عدة أهداف حوثية في اليمن

أعلن البنتاجون أن القوات الامريكية وجهت ضربات لمناطق في اليمن في الساعات الاولى من صباح اليوم الجمعة، على عدة أهداف حوثية في اليمن.

وأفادت مصادر العربية ببدء العملية العسكرية الأميركية البريطانية على مواقع للحوثيين.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد قالت إن الشرق الأوسط يستعد لضربات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة على مواقع للحوثيين بعد أن تحدت الجماعة إنذارا لوقف هجماتها على السفن في البحر الأحمر.

وذكرت الصحيفة الأميركية أن دبلوماسيين غربيين أخبروا المديرين التنفيذيين البحريين أن الأهداف من المرجح أن تشمل مواقع إطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار والرادارات ومستودعات الأسلحة حول مدينتي الحديدة وحجة اليمنيتين.

وقال المسؤولون التنفيذيون إن البنية التحتية في العاصمة صنعاء مدرجة أيضا على قائمة الأهداف المحتملة.