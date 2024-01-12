تصريحات نارية | إمام عاشور يكشف كواليس انتقاله للأهلي وعلاقته بالخطيب

عبر إمام عاشور، نجم النادي الأهلي، عن سعادته بالتواجد مع الفريق والانضمام للفريق، مشيرًا إلى أن الجميع يدعمه ويساندو، وهو ما كان يحتاجه من زملائه اللاعبين.

وقال "عاشور"في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج اللعيب مع مهيب عبدالهادي: "خرجت من الزمالك، ولم يكن هناك أي علاقة بالنادي الأهلي، لم يتحدث معي أحد، عندما احترفت لم يكن هناك نصيبًا، لوجود صعوبة في النادي والتأقلم".

وأضاف: "حالتي النفسية لم تكن تسمح أن أكمل المباريات وأن ألعب لعبي مما دفعني للتفكير في الرحيل، الأهلي لم يتحدث معي أثناء تلك الفترة أيضًا".

وواصل: "عندما عدت لفترة التأهيل بدأ الأهلي يتحدثوا معي، وهم يعرفوا موقفي، وكنت مرحب وشرف لأي اللعب بالنادي الأهلي".

وأضاف لاعب الأهلي أن دعم اللاعبين ومجلس الإدارة الذين لم يقصروا، جعلوه ينزل الملعب وهو في قمة مستواه ويرغب في أن "يموت" نفسه في الملعب.

وأوضح "عاشور" أنه يحب اللعب تحت الضغوطات والحديث السلبي موضحًا أن دعم الجمهور كان فارقًا معه خاصة أنه دعم إيجابي مضيفًا أنه فور ارتداء قميص الأهلي، كان لزاما عليه أن يؤدي كل ما عليه لإسعادهم.

وواصل: "دعم لاعبي الأهلي ليا أمر يسعدني، كنت بنزل الملعب ممكن أموت نفسي عشانهم"، مضيفًا:" الكابتن محمود الخطيب، من أول يوم ليا في النادي مقصرش معايا في حاجة ودايمًا في ضهري وبيقولي الصح"

واختتم: "أنا بحب ألعب تحت ضغوطات، ميفرقش معايا كلام الناس السلبي، أنا أول ما أنزل الملعب وألبس تيشرت الأهلي، بقيت ملزم إني لازم أفرح الجمهور ومجلس الإدارة والجهاز الفني".