نجم الزمالك يصدم جماهير الأهلي بشأن صفقة عمر كمال

علق طارق يحيى، مدرب الزمالك الأسبق، على صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد، من نادي مودرن فيوتشر إلى الأهلي.

وقال يحيى في تصريحات تلفزيونية : "مشاركة عمر كمال عبد الواحد في الأهلي ستكون صعبة، هيلعب على حساب من؟".

وأضاف: "يوجد محمد هاني وأكرم توفيق في مركز الظهير الأيمن، الثنائي جيد جدًا".

وأتم: "عمر سيعاني في هذا الشأن مع الفريق ولن يشارك كثيرًا في المباريات، وسيكون لديه منافسة شديدة جدًا".

ويتواجد عمر كمال عبد الواحد خلال الوقت الراهن مع منتخب مصر في معسكر كوت ديفوار للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2023.

ومن المقرر أن يستهل منتخب مصر مبارياته في البطولة القارية يوم الأحد المقبل بمواجهة زيمبابوي.

وعاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى التدريبات اليوم الخميس 11 يناير، وذلك بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين لمدة 10 أيام بعد الحصول على لقب كأس السوبر المصري، على حساب فريق فيوتشر في المباراة النهائية التي أقيمت في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.