فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن مفاوضات الزمالك مع مهاجم الأهلي

ترددت أنباء خلال الساعات الماضية عن دخول السنغالى أليو بادجى، لاعب الأهلى السابق وبوردو الفرنسي الحالى، حسابات نادى الزمالك للتعاقد معه لتدعيم صفوف الفريق الأبيض خلال الميركاتو الشتوى.

وكتب فرج عامر عبر حسابه على فيسبوك "اليو بادجي لاعب الأهلي السابق السنغالي الجنسية والمحترف في صفوف نادي بوردو في دوري الدرجة الثانية في الدوري الفرنسي ، أكد أنه لا يرغب في العودة للعب خارج أوروبا".

وأضاف "إذا عاد بادجي لمصر لن يلعب الا في النادي الأهلي و بالرغم من عدم تسجيل اليو بادچي أي هدف حتي الآن في هذا الموسم إلا أنه مرشح بقوة للانتقال الي بروسيا دورتموند احد اندية القمة في الدوري الألماني" .