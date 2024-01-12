جويل مردينيان في لقطات ساحرة من جزر المالديف.. صور

تحرص الإعلامية اللبنانية جويل مردينيان على مشاركة متابعيها أحدث إطلالتها وأدق تفاصيل حياتها وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور "انستجرام"، لتكن دائمة التواصل مع جمهورها.

بدت جويل مردينيان بإطلالة صيفية مبهجة، أثناء تواجدها في جزر المالديف، مرتدية جمبسوت حمالات، مصمم من قماش ناعم محدد الخصر، لتستعرض رشاقتها وتناسق قوامها الممشوق.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت "جويل" لم خصلات شعرها مع قبعة انيقة ووضعت لمسات ناعمة من المكياج المتناغم مع لون بشرتها ونسقت لون البينك في الشفاه.

جويل ماردينيان

جويل ماردينيان من مواليد 27 نوفمبر 1977، هي مذيعة لبنانية تقدم برنامج «جويل» على قناة أم بي سي. كانت سفيرة لماركة Max factor بالشرق الأوسط والخليج ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي Joelle.

الحياة الشخصية

تزوجت مرتين: أولى من والد ابنها بايلي وتزوجت مرة ثانية في 2010 من رجل الأعمال اللبناني كمال قدورة والد ابنتها ايلا صوفيا، ومؤخرا تبنت طفلا اسمته نايثين.

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