صدمة| عرض خليجي يهدد استمرار نجم الأهلي

كشف الإعلامي محمد شبانة عن تلقي محمود كهربا نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، عروضًا من بعض أندية الخليج للانتقال إليهم خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الجاري.

وأضاف شبانة فى تصريحات اذاعية" أن اللاعب تلقى عروضا للانتقال على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر مقابل مبالغ مالية كبيرة، لكن إدارة الكرة بالنادي الأهلي رفضت فكرة رحيل اللاعب.

ويستعد الفريق لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

وتقام مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري أحد أيام 17 أو 18 فبراير المقبل بالجزائر.