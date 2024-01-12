انطلاق ماراثون مصر الدولي في الأقصر

انطلقت، بمحافظة الأقصر، اليوم الجمعة، فعاليات الدورة رقم 31 من ماراثون مصر الدولي بساحة معبد حتشبسوت، بمشاركة أكثر من 20 دولة أوروبية وعربية من مختلف دول العالم بينها مصر، وسويسرا، والأردن وبلجيكا، والسعودية، وفرنسا، والصين، وايرلندا، والأردن، والبرازيل، واسبانيا، وكندا، وأمريكا، واليابان



بدأ الماراثون من أمام معبد حتشبسوت مروراً بمعبد هابو، حتى تمثالي ممنون، ثم يتجه إلى طريق وادي الملوك، ثم إلى الشمال مروراً بمعبد سيتي الأول، حتى العودة مرة أخرى إلى معبد حتشبسوت في نهاية الماراثون.

يشارك فى الماراثون، العداء الفرنسي آلان ميموم، الحائز على الميدالية الذهبية الأولمبية عام 1956، والعداء الألماني سيربينسكي، الحائز على الميدالية الذهبية الأولمبية 1976 198، و العداء الألماني رولاند فينكلر، الفائز ببطولتي 1970 و1972، والعداء الإيطالي جيليندو بوردين الحائز على الميدالية الذهبية الأولمبية، وناكاياما، العداء الياباني.

IMG-20240112-WA0008

IMG-20240112-WA0007

IMG-20240112-WA0006

IMG-20240112-WA0009

IMG-20240112-WA0005

IMG-20240112-WA0004

IMG-20240112-WA0002