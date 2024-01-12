عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق ماراثون مصر الدولي في الأقصر

ماراثون مصر الدولى
ماراثون مصر الدولى بمحافظة الاقصر

انطلقت، بمحافظة الأقصر، اليوم  الجمعة، فعاليات الدورة رقم 31 من ماراثون مصر الدولي بساحة معبد حتشبسوت، بمشاركة أكثر من 20 دولة أوروبية وعربية من مختلف دول العالم بينها مصر، وسويسرا، والأردن وبلجيكا، والسعودية، وفرنسا، والصين، وايرلندا، والأردن، والبرازيل، واسبانيا، وكندا، وأمريكا، واليابان


بدأ الماراثون من أمام معبد حتشبسوت مروراً بمعبد هابو، حتى تمثالي ممنون، ثم يتجه إلى طريق وادي الملوك، ثم إلى الشمال مروراً بمعبد سيتي الأول، حتى العودة مرة أخرى إلى معبد حتشبسوت في نهاية الماراثون.

بحث التعاون المشترك.. محافظ الأقصر يستقبل رئيس لجنة مقاطعة خنان الصينية

رئيس جامعة الأقصر يتابع امتحانات الفصل الدراسي الأول فى 5 كليات

يشارك فى الماراثون، العداء الفرنسي آلان ميموم، الحائز على الميدالية الذهبية الأولمبية عام 1956، والعداء الألماني سيربينسكي، الحائز على الميدالية الذهبية الأولمبية 1976 198، و العداء الألماني رولاند فينكلر، الفائز ببطولتي 1970 و1972، والعداء الإيطالي جيليندو بوردين الحائز على الميدالية الذهبية الأولمبية، وناكاياما، العداء الياباني.

 

IMG-20240112-WA0008
IMG-20240112-WA0008
IMG-20240112-WA0007
IMG-20240112-WA0007
IMG-20240112-WA0006
IMG-20240112-WA0006
IMG-20240112-WA0009
IMG-20240112-WA0009
IMG-20240112-WA0005
IMG-20240112-WA0005
IMG-20240112-WA0004
IMG-20240112-WA0004
IMG-20240112-WA0002
IMG-20240112-WA0002
IMG-20240112-WA0003
IMG-20240112-WA0003
الأقصر التعاون المشترك العداء الفرنسي الميدالية الذهبية الميدالية الذهبية انطلاق ماراثون بمحافظة الأقصر حتشبسوت ميدالية الذهبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه في يوم|سعر الذهب يخالف التوقعات مجددا.. ومفاجأة بعيار 21 الآن

30 جنيهًا| تراجع مفاجئ في أسعار الدواجن لليوم الثاني.. وهذا ثمن البيض

عواصف رملية وترابية بعد ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

مفاجأة تحقيقات أمن الدولة..رئيس شركة المياه تزوج الوسيطة عرفيا بعد علاقة غير شرعية

الداخلية تزف بشرى سعيدة للمواطنين

أكبر مصنع في العالم| حكاية هرم مصر الرابع.. والافتتاح الشهر المقبل

لاعب سوبر | الأهلي يقترب من ضم مدافع جديد "تفاصيل"

قفزة في أسعار أعيرة الذهب اليوم الجمعة بمصر.. اعرف سعر الجرام عيار 21

ترشيحاتنا

أعمال أول رجب 2024 .. عليك بهذه العبادات واحذر من الظلم

ابن عمه خلص عليه.. 5 آلاف جنيه ثمن حياة عامل ببولاق الدكرور

الأردن عن الضربات الأمريكية البريطانية في اليمن: نتابع الأوضاع بقلق

تهديد ووعيد بعد الهجوم الأمريكي البريطاني.. بيان حوثي يتحدث عن سقوط ضحايا

10 دول شاركت في الضربات الأمريكية البريطانية ضد الحوثيين.. تعرف عليها

الجبار تظهر في السماء اليوم.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السكر ووجع البطن| جمال شعبان يفجر مفاجآت عن سر انتشار الجلطات بين الشباب

طريقة عمل فطائر باف باللحم.. سهلة ولذيذة

مي عمر تستعرض رشاقتها بإطلالة مثيرة للجدل| شاهد

نشرة المرأة و الصحة| حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 12 يناير.. إطلالات شاهيناز ستار ميكر

فيديو

حدوتة: عمر كمال مكنش معروف قبل بنت الجيران و"مخصماك" اتظلمت في الأول

استعدوا.. الشيطان يقترب من الأرض في هذا الموعد.. فيديو جراف

تبرأوا منها ومنعوها من الغناء.. قصة شقيقة شيرين عبدالوهاب الوهمية

ارتبطت بشخصية بارزة.. حقيقة زواج الفنانة ملك قورة ورد فعل والدتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: من القلب أدعو

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: سحر اللغة العربية في التربية

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: عقدة آبى أحمد..النيل والبحر

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: المادة ٩٩ بالفيتو أسقطت هيئة الأمم المتحدة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: العالم.. بتوقيت غزة!

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: هل يتم إجبار إسرائيل على وقف المذاب.ح فى غزة بالقوة !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى يطيح بنتنياهو وبايدن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: من أنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ