تفاصيل أولى حفلات كارمن سليمان في عام 2024.. صور

أحيت المطربة كارمن سليمان حفلا غنائيا على مسرح سولد أوت، احتفالا بمرور عام على أولى حلقات البرنامج الذي يقدمه محمود سعد على قناة "CBC".



وقدمت كارمن سليمان خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيها بالإضافة إلى غنائها أكثر من دويتو غنائي مع عدد من المطربين الشباب.



ومن المفترض أن يتم عرض الحفل ضمن إحدى حلقات البرنامج خلال الأسبوع القادم حيث أن البرنامج يعرض على "CBC" يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.

آخر حلقات سولد أوت

حل النجم محمد هنيدي ضيفًا على برنامج "سولد أوت كامل العدد" الذي يقدمه الإعلامي محمود سعد، يوم الجمعة الماضية على قناة "CBC".

وتحدث هنيدي، خلال الحوار عن أهم محطات حياته المهنية وأبرز الشخصيات الفنية التي لعبت دورًا كبيرًا في حياته مثل أحمد زكي وعادل إمام ، وكذلك علاقته مع باقي أبناء جيله أحمد السقا وأحمد حلمي وكريم عبدالعزيز ومنى زكي وحقيقة تقديم جزء ثاني من فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية".

كما كشف عن كواليس أهم وأشهر أفلامه والمحطات السينمائية البارزة في مشواره، كما تحدث أيضًا عن حياته الشخصية وعلاقته بزوجته وأولاده في حوار إنساني مميز.

وأجاب محمد هنيدي، خلال الحلقة على أسئلة الجمهور وكذلك كشف عن أحلامه وطموحاته مع نهاية سنة 2023 وبداية سنة جديدة.

برنامج "سولد أوت كامل العدد" يعرض يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساء.