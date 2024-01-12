وزير الخارجية الإسرائيلي يهاجم أردوغان ويذكره بـ"المحرقة الأرمينية"

رد وزير الخارجية في حكومة الاحتلال الإسرائيلية يسرائيل كاتس، اليوم الخميس على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي تفاخر في وقت سابق اليوم بتقديم مواد للمساعدة في تعزيز قضية محكمة العدل الدولية في جنوب إفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.

وكتب كاتس عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "إن رئيس تركيا، الدولة التي نفذت الإبادة الجماعية للأرمن واعتقدت أن العالم سيصمت عنها، ’فخور’ اليوم لأنه سلم إلى محكمة لاهاي المواد التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية".

وأضاف "لقد سمعناك لم ننسى المحرقة الأرمنية والمجازر التي ارتكبتها تركيا بحق الأكراد، أنتم مرتكبو الإبادة الجماعية الحقيقيون" وزعم كاتس "نحن ندافع عن أنفسنا من أصدقائك .........".

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن إسرائيل رفضت لعقود من الزمن المناشدات الأرمنية للقدس بالاعتراف رسميا بالإبادة الجماعية التي ارتكبت في عهد الإمبراطورية العثمانية، لعدم رغبتها في توتر علاقاتها مع تركيا وأذربيجان، اللتين تنفيان حدوث ذلك.