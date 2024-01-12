التأخر في علاجه يسبب الشلل .. اكتشف الأعراض المبكرة لمرض عصبي شهير

يعد التصلب العصبي المتعدد من أخطر الأمراض العصبية التي تصيب الإنسان، حيث يمكن أن تؤدي للشلل والوفاة

ويلعب الاكتشاف المبكر لمرض التصلب العصبي المتعدد دور كبير في الحمايه من المضاعفات الخطيرة وعيش الحياة بشكل طبيعي

وفقا لما جاء في موقع NHS نرصد لكم اهم أعراض التصلب العصبي المتعدد للتمكن من اكتشافه مبكرا.

تختلف أعراض مرض التصلب العصبي المتعدد بشكل كبير من شخص لآخر ويمكن أن تؤثر على أي جزء من الجسم.

تشمل الأعراض الرئيسية ما يلي:

تعب

صعوبة المشي

مشاكل في الرؤية، مثل عدم وضوح الرؤية

مشاكل في السيطرة على المثانة

تنميل أو وخز في أجزاء مختلفة من الجسم

تصلب العضلات وتشنجاتها

مشاكل في التوازن والتنسيق

مشاكل في التفكير والتعلم والتخطيط

اعتمادًا على نوع مرض التصلب العصبي المتعدد الذي تعاني منه، قد تأتي الأعراض وتختفي على مراحل أو تزداد سوءًا بشكل مطرد بمرور الوقت (التقدم).





