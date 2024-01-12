ظهور كائنات فضائية في البرازيل | ايه الحكاية ؟ فيديو

قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي تغطية حول تفاصيل ظهور كائنات فضائية طولها ١٠ أقدام في البرازيل، وتعليق السكان: هذه ليست المرة الأولى، من خلال هذه التغطية سنكشف كل تفاصيل الواقعة وكيف علق الخبراء على ذلك؟ وما هي أيضاُ ردود فعل رواد التواصل الاجتماعي.

دائماً ما يتردد من حين لآخر سؤال حير الكثيرين وهو هل يوجد كائنات فضائية على سطح الأرض؟ ڤيديو جديد يثير الجدل لمخلوقات غريبة يدعي البعض أنهم مخلوقات فضائية.

الڤيديو قام بتصويره مجموعة من الأشخاص خلال رحلتهم العائلية في البرازيل، ويحتوي على مخلوقات غريبة يزعمون أنها مخلوقات فضائية.