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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ليس شامبليون | عالم مصريات يعلن أول مكتشف لرموز حجر رشيد

وسيم السيسي عالم
وسيم السيسي عالم المصريات الشهير

نفى الدكتور وسيم السيسي عالم المصريات الشهير، أن يكون سبب وفاة الملك توت عنخ آمون شرب الكحول، مشيرا إلى أن المصريين القدماء قالوا لا تكثر في شراب الكحول فتكون مثل المجداف المكسور.  

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة، أن هناك روايتين لقتل توت عنخ آمون، الرواية الأولى للدكتور زاهي حواس وهي أنه سقط من على عجلة حربية. 


وأوضح السيسي الرواية الثانية للأمريكان الذين يرون أن رجل الدين "اي" هو من قتل توت عنخ آمون وتولى الحكم من بعده، مشيرا إلى أن العلماء اكتشفوا تجمعا دمويا في رأس توت عنخ آمون وقاموا بتحليله واكتشفوا أن فصيلة دمه " A". 

وأشار إلى إن شامبليون لم يكن هو أول من فك رموز حجر رشيد مؤكدا أن ابن وحشية فكها في القرن الخامس الميلادي وكان هناك رجل مصري في فرنسا يعرف اللغة القبطية والهيروغليفية واستعان به شمبليون لفك رموز الحجر. 

وسيم السيسي عالم المصريات الملك توت عنخ امون المصريين القدماء زاهي حواس

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