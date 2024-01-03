عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

صندوق خشبي مزخرف بالذهب يكشف سرًا ثمينا عن توت عنخ آمون

صدى البلد

في مثل هذا اليوم في عام 1924، تم اكتشاف تابوت الملك الشاب توت عنخ أمون، بعد مرور حوالي عامين من اكتشاف هوارد كارتر لمقبرة الملك توت عنخ أمون في 4 نوفمبر 1922، لاحظ كارتر وجود صندوق خشبي مزخرف بالذهب في وسط الغرفة. 

التابوت الذهبي لتوت عنخ آمون

عندما قام برفع الصندوق، اكتشف أنه يغطي صندوقًا آخر مزخرفًا بالذهب أيضًا. وعندما رفع الصندوق الثاني، اكتشف أنه يغطي صندوقًا ثالثًا مزخرفًا بالذهب أيضًا. وعند رفع الصندوق الثالث، وصل إلى التابوت الحجري الذي كان مغطى بطبقة سميكة من الحجر المنحوت على شكل تمثال لتوت عنخ أمون. وعندما رفع الغطاء الحجري، وصل إلى التابوت الذهبي الرئيسي الذي كان على هيئة تمثال لتوت عنخ أمون، وكان هذا التابوت الذهبي يغطي تابوتين ذهبيين آخرين على هيئة تماثيل للفرعون الشاب.

 

مومياء توت عنخ آمون 

واجه كارتر صعوبة في رفع الكفن الذهبي الثالث الذي كان يغطي مومياء توت عنخ أمون. فكر كارتر في تعريض الكفن لحرارة شمس صيف مصر اللاهبة لفصل الكفن الذهبي عن المومياء، ولكن محاولاته فشلت. واضطر في النهاية إلى قطع الكفن الذهبي إلى نصفين ليصل إلى المومياء التي كانت ملفوفة بطبقات من الحرير.

txt

قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف مقر مؤسسة ثقافية شهيرة

txt

بإجمالي 1164 نشاطا فنيا وثقافيا حصاد قطاع الفنون التشكيلية في 2023

txt

آخر موعد للتقدم لمنحة "خضير البورسعيدي" لدراسة الخط العربى .. 20 يناير

 

بعد إزالة الكفن المصنوع من القماش، تم العثور على مومياء توت عنخ أمون بكامل زينته من قلائد وخواتم وتاج وعصا، وكانت جميعها مصنوعة من الذهب الخالص. لإزالة هذه الزينة، اضطر فريق التنقيب إلى فصل الجمجمة والعظام الرئيسية من مفاصلها. وبعد إزالة الزينة، قام الفريق بتركيب الهيكل العظمي للمومياء ووضعه في تابوت خشبي.

توت عنخ آمون التابوت الذهبي الملك توت عنخ امون تابوت توت عنخ آمون تابوت خشبي هوارد كارتر مقبرة الملك توت عنخ آمون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل الزيادة الجديدة.. موعد إخلاء وحدات الإيجار القديم وفسخ العقد رسميا

11 قرارًا حكومياً مع بداية 2024| أول تعليق من رئيس الوزراء بعد رفع الأسعار.. وبشرى سارة قريباً

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

استيلاء على نحو 17 مليون .. الأموال العامة العليا تحيل قضية فساد كبري بوزارة المالية .. خاص

بلاغ للنائب العام من زوجة حلمي بكر ضد مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية

الدخان "ولع" محدش يشتري!| ماذا يحدث في سوق السجائر؟ وإلى أين تذهب الأسعار؟

قرار عاجل من اتحاد الكرة ضد محمد الشيبي بسبب واقعة الشحات

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 3-1-2024 بالأسواق

ترشيحاتنا

روسيا: لم نحب الفرنسيين قط .. والآن نحن مقتنعون بذلك

بعد زيادة أسعار الكهرباء.. كيفية دفع الفاتورة لضمان عدم انقطاعها

أخطاء الامتحانات لا تتوقف| حكاية سؤال أولى إعدادي عن هرم سقارة.. وتحقيق عاجل مع واضعه

من المرشح للقب أمم أوروبا.. ارسن فينجر يتوقع المنافسين وتصريح ناري عن منتخب ألمانيا

بدء تطبيق خطة تخفيف الأحمال الجديدة.. الكهرباء هتقطع أمته في بيتك؟

توعدتها بدفع الثمن غاليا.. إيران تتهم إسرائيل وأمريكا بالتورط في هجوم كرمان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صندوق خشبي مزخرف بالذهب يكشف سرًا ثمينا عن توت عنخ آمون

بعد تصدرها التريند.. 10 صور آثارت الجدل لـ منى الشاذلي | شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل الأبيض؟.. خبيرة تغذية توضح

التفاح الأخضر | كنز لصحتك تعرف على فوائده

فيديو

إثيوبيا تستهدف الأمن القومي العربي.. سيطرة آبي أحمد على ميناء بربرة بالصومال |فيديوجراف

تفريغ مليار متر مكعب من سد النهضة دون فائدة اقتصادية.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

يمزق القشرة الأرضية.. عالم تركي يتنبأ بـ زلزال قوي قبل الربيع «فيديوجراف»

بعد عادل مش عادل|نوال عبد الشافي تكشف حقيقة إرتباطها بأحمد الفيشاوي ..خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ