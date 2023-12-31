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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

آخر موعد للتقدم لمنحة "خضير البورسعيدي" لدراسة الخط العربى .. 20 يناير

صدى البلد

أعلن قطاع صندوق التنمية الثقافية عن فتح باب التقديم للمنحة المجانية للدراسة في مدرسة الفنان خضير البورسعيدي "الدفعة الثالثة" في فنون الخط العربى، والتى تستمر مدة الدراسة فيها ثلاث أسابيع، حيث إن آخر موعد للترشح يوم 20 يناير 2024، ويقام معرض وحفل تخرج في نهاية مدة الدراسة، ويمنح الدارس شهادة إتمام الدراسة.

تتضمن شروط الاشتراك بالمنحة، أن يكون المتقدم مصري الجنسية مع اجتياز الاختبارات اللازمة والمقابلة الشخصية ومن المقرر أن تكون الدراسة ثلاثة أيام أسبوعيا، ويمنح الدارس شهادة إتمام الدراسة، كما يقام معرض وحفل تخرج في نهاية مدة الدراسة.

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جدير بالذكر أنه يتم تدريس أنواع الخطوط المختلفة بالمدرسة، مثل، الديواني، الحر، الإعلان، وتركيبات الخط الثلث، وغيرها من الخطوط، على يد نخبة من فناني الخط العربي تحت إشراف الفنان الكبير خضير البورسعيدي شيخ الخطاطين المصريين.

كما تستهدف المدرسة خلق أجيال جديدة من فناني الخط، هذا الفن الذي يمتد أثره على الحضارة والفنون في العالم وتعزيز أساليبه في مواجهة البدائل الإلكترونية بالإضافة إلى الارتقاء بالذائقة الفنية للشباب وكذلك تشجيع الأجيال الجديدة على تعلم قواعد الكتابة العربية الصحيحة.

صندوق التنمية الثقافية التنمية الثقافية الخط العربي خضير البورسعيدي شيخ الخطاطين شيخ الخطاطين المصريين

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