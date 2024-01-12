مدرب الزمالك الجديد.. كيروش أم فينجادا؟

قدم أحمد دياب مذيع صدى البلد تغطية عن الزمالك ومدربه الجديد حيث كشفت تقارير صحفية، موقف البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر من تدريب نادي الزمالك، بعد الأنباء التي ترددت متأخرا وربطت اسمه بتدريب الزمالك خلال الفترة المقبلة.

ويعد كيروش من أبرز الأسماء التي تم طرحها إعلاميا من اجل تولى تدريب الزمالك، إلا أن المدرب لا يميل الفترات القادمة إلى تدريب الأندية ويرغب في استمرار خوض تجربة تدريب المنتخبات، خاصة وأنه قاد العديد من المنتخبات مؤخرا، آخرها تدريب المنتخب القطري، حيث تولى تدريب كل من، البرتغال وإيران وكولومبيا وتولى تدريب منتخب مصر.



وعاد لتدريب إيران خلال مونديال قطر الماضي، قبل أن يتولى مؤخرا تدريب منتخب قطر ويرحل بشكل مفاجئ.

يأتي ذلك بالتزامن مع أنباء ترشيح المدرب البرتغالي نيلو فينجادا، لتدريب الزمالك، وذلك بعدما تواصل مسؤولو الفريق معه، لتولي منصب المدير الفني خلال الفترة المقبلة، إلا أن المدرب البرتغالي أكد أنه يحاول مساعدة النادي الذي سبق له تدريبه، في حل أزمة إيقاف القيد مع نادي سبورتنج لشبونة.

وقال فينجادا في تصريحات صحفية، إنه تحدث مع مسؤولي الزمالك منذ أسابيع قليلة عن بعض الأمور، لمساعدتهم في قضية شيكابالا مع نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي لحل أزمة القيد، و قال "أنا مدرب محترف، ومستعد لأي تحدٍ جيد، ولكن أحتاج إلى معرفة أهداف المشروع، وكل ما يتعلق به، لأقدم دوري بأفضل طريقة".

https://www.youtube.com/watch?v=qE54047AVwA



يذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك، أعلن أمس، عن الانتهاء من 12 قضية من قضايا ايقاف القيد على فريق الكرة لثمانية أطراف، ويتبقى طرفان جاري التفاوض معهما لإنهاء الأزمة بشكل نهائي.

