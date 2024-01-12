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أمرأة أربكت إسرائيل.. عديلة هاشم محامية تحرج العالم في محكمة العدل

احمد دياب مذيع صدى
احمد دياب مذيع صدى البلد

قدم أحمد دياب مذيع صدى البلد تغطية عن محامية فريق الدفاع بجنوب افريقيا، حيث استطاعت المحامية عديلة هاسيم أو عديلة هاشم عضو فريق الدفاع بجنوب أفريقيا، أن تلفت أنظار العالم خلال مرافعتها أمس الخميس في الجلسة الأولى.

المحامية عديلة هاسيم أو عديلة هاشم، هي ضمن الفريق القانوني الذي شكلته دولة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، وهي مواطنة جنوب أفريقية من ديربان.

https://www.youtube.com/watch?v=odWsESwJWgY

عُرفت عديلة بمساهماتها الكبيرة في التعديلات الدستورية ببلادها، والرامية إلى إجراء إصلاحات اجتماعية، وحصلت عديلة هاشم على شهادة البكالوريوس في الآداب والقانون، والماجستير في القانون، والدكتوراه في العلوم القضائية.

شاركت عديلة في تأسيس مركز للقانون غير الربحي في 2010، والذي يركز على مجالات الرعاية الصحية والتعليم والأقليات، ولها تاريخ طويل في دعم حقوق الفلسطينيين، إذ بأ اهتمامها بالقضية منذ «مجزرة الخليل» التي وقعت في تسعينيات القرن الماضي.

وتصف عديلة، الفصل العنصري الذي ينفذه كيان الاحتلال في فلسطين بأنه أبشع مما حدث في جنوب أفريقيا بالقرن الماضي، وفي عام 2014، انضمت إلى وفد منظمة «افتحوا شارع الشهداء» التي تعارض الاستيطان في فلسطين، حيث انطلقت في رحلة إلى إسرائيل بهدف الوصول لمدينة الخليل.

وأكدت عديلة هاسيم خلال المرافعة، إن إسرائيل هاجمت وقتلت الفلسطينيين في غزة برا وجوا وبحرا وارتكبت معظم صور الجرائم في اتفاقية مكافحة الإبادة الجماعية

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